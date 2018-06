Het spel, de spelers en de coaches van de laatste zestien op het WK

Zaterdag 30 juni 2018 16.00 Frankrijk - Argentinië 20.00 Uruguay - Portugal

Zondag 1 juli 2018 16.00 Spanje - Rusland 20.00 Kroatië - Denemarken

Uruguay

Spel

Verdedigend heeft Uruguay het goed voor elkaar: zonder tegengoals winnaar van groep A. Twee matige groepsduels tegen Egypte en Saoedi-Arabië eindigden in 1-0. Tegen Rusland kwam er meer frivoliteit in het spel: 3-0. In de achtste finale wacht Portugal.

Spelers

Met Edinson Cavani en Luis Suarez beschikt Uruguay over twee topspitsen. Beiden speelden nog niet goed, maar scoorden wel. Het centrale verdedigingsduo van Atlético Madrid, Jose Gimenez en Diego Godin, is van wereldklasse.

Coach

Oscar Tabarez (71) loopt met behulp van een stok af en toe zijn dug-out uit. Rustig, maar fanatiek juichend bij doelpunten van zijn ploeg. Sinds 2006 is hij bondscoach, het WK en zijn spelers kennen voor hem geen verrassingen meer.

Rusland

Spel

Zo verrassend als de 5-0 in de openingswedstrijd tegen Saoedi-Arabië – en toch ook de 3-1 tegen Egypte – zo matig was het Russische spel tegen Uruguay. In het duel om groepswinst gaven de Russen niet thuis. Het zal beter moeten in de achtste finale, met Spanje als tegenstander.

Spelers

Voor de Russische verdediging werd al gevreesd in eigen land. Tegen Uruguay bleek waarom. Meevaller: Villarreal-middenvelder Denis Tsjerysjev. Hij begon het toernooi op de bank, maar maakte tot nu toe drie doelpunten.

Coach

Bij de openingstreffer van Rusland tegen Saoedi-Arabië juichte de besnorde bondscoach Stanislav Tsjersjesov niet, maar daarna gingen de handen vier keer in de lucht. Heeft met het bereiken van de achtste finales een topprestatie geleverd.

Spanje

Spel

Eén goede helft speelden de Spanjaarden, de tweede helft tegen Portugal. Maar een moeizame 1-0 overwinning op Iran en de 2-2 tegen Marokko zorgen voor vraagtekens. In de achtste finale treft Spanje met Rusland op papier een van de zwakkere landen

Spelers

Aan grote namen geen gebrek in het Spaanse elftal. Het middenveld met Isco, David Silva en Andrès Iniesta is om alleen maar van te genieten.

Coach

Oud-international Fernando Hierro verving één dag voor het WK Julen Lopetegui, die werd weggestuurd nadat hij een contract had getekend bij Real Madrid. Hierro is als coach onervaren en voerde niet of nauwelijks veranderingen door.

Portugal

Spel

De spectaculaire 3-3 tegen Spanje was de wedstrijd van het toernooi tot nu toe. Maar Marokko was de betere ploeg in het tweede groepsduel en na een goede eerste helft tegen Iran, raakten de Portugezen de grip op de wedstrijd – onnodig – kwijt. In de achtste finale wacht Uruguay.

Spelers

De 33-jarige Cristiano Ronaldo was in de eerste twee wedstrijden zoals zo vaak de hoofdrolspeler, met vier doelpunten waaronder een hattrick tegen Spanje. Verder veel andere dertigers bij Portugal: Pepe (35), Ricardo Quares (34) en José Fonte (34). Het is de laatste kans voor deze Portugese voetbalgeneratie.

Coach

Fernando Santos is in eigen land een heilige na de Europese titel van 2016. Maar die status brengt druk met zich mee, ontspannen oogt hij nooit.

Uruguay-aanvaller Luis Suarez FototShawn Thew/EPA

Frankrijk

Spel

Het spel van Les Bleus in de poulefase was verre van sprankelend. Australië werd met behulp van de VAR opzijgezet en tegen Peru kwamen de Fransen er in de tweede helft eigenlijk niet aan te pas. Wel een team dat kan groeien in het toernooi en dat zal ook moeten, want in de achtste finale is Argentinië de tegenstander.

Spelers

Vooral sterspeler Antoine Griezmann liet het in de groepsfase afweten, hij werd zelfs twee keer gewisseld. Middenvelder N’Golo Kanté vervult met verve zijn rol van stofzuiger, achterin heeft ‘Madrileen’ Raphael Varane (25) de leiding.

Coach

Didier Deschamps wijzigde na de openingswedstrijd tegen Australië zijn opstelling. Spits Olivier Giroud, die klikt met Griezmann, kwam in de punt van de aanval, ten koste van de frivole Ousmane Dembélé. Het systeem waarmee Frankrijk zich kwalificeerde voor het WK en in 2016 de EK-finale in eigen land wist te halen geeft de spelers in de ogen van Deschamps meer vastigheid.

Denemarken

Spel

Tegen Peru waren de Denen de mindere ploeg, maar wonnen ze wel (1-0). Ook tegen Australië (1-1) was het spel allerminst overtuigend waarna een salonremise met Frankrijk werd beklonken. In deze ronde wacht Kroatië, de ploeg in de vorm.

Spelers

Spelmaker Christian Eriksen lijkt te weinig klasse om zich heen te hebben om te kunnen excelleren. Met Simon Kjaer en Andreas Christensen staat er achterin wel veel internationale ervaring, maar het ontbreekt aan puur voetbal.

Coach

Age Hareide koos tegen Frankrijk voor een systeem met vijf verdedigers. Tegen Kroatië is dat wellicht ook de beste optie. Die wijziging van het systeem ging ten koste van eredivisie-spelers Lasse Schöne en Nicolai Jorgensen.

Kroatië

Spel

Het team dat het meest wist te overtuigen in de poulefase. Goed, aanvallend voetbal, fysiek spel wanneer nodig. Vooral Argentinië werd opvallend eenvoudig aan de kant gezet (3-0). Met Denemarken als volgende tegenstander, moet de kwartfinale kunnen worden bereikt.

Spelers Aanvoerder Luka Modric is de leider op het (midden)veld. Met secondant Ivan Rakitic geeft hij vorm aan het team. Zij zijn het sierlijke gedeelte van een fysiek sterke ploeg.

Coach

De Bosniër Zlatko Dalic heeft zijn team goed geprepareerd en onthoudt zich van drukmakerij langs de kant.

Argentinië

Spel

Twee zeer matige wedstrijden speelden de Argentijnen tegen IJsland (1-1) en Kroatië (0-3). Sterspeler Lionel Messi miste een penalty en kon zijn team niet bij de hand te nemen. In de allesbeslissende derde wedstrijd tegen Nigeria was het Argentijnse spel niet veel beter, maar was er wel passie. In de achtste finale wacht Frankrijk.

Spelers

Recordinternational Javier Mascherano speelt een matig toernooi, net als Messi. Ook achterin oogt het allesbehalve zeker.

Coach

Jorge Sampaoli rent en vliegt door het coachvak voor de dug-out. Straalt wanhoop uit, ook naar zijn team. Hij zet standaard twee van de vier topspitsen (Lionel Messi, Sergio Aguëro, Paulo Dybala en Gonzalo Higuain) op de bank.

De Argentijnse aanvoerder Lionel Messi na zijn doelpunt tegen Nigeria. Foto Petr David Josek/AP

Brazilië

Spel

Het was vooral de Neymar-show in de eerste twee duels tegen Zwitserland en Costa Rica. Niet in positieve zin. Het spel draait om de sterspeler, maar hij is vooral bezig met zijn tegenstanders en scheidsrechter. Brazilië gaat wel ongeslagen verder. In de achtste finale stuit de vijfvoudig wereldkampioen op Mexico.

Spelers

Middenvelder Phillipe Coutinho eiste in de wedstrijd tegen Zwitserland een hoofdrol op door de bal van buiten het strafschopgebied in het doel te krullen. Hij maakte ook de 1-0 tegen Costa Rica.

Coach

Tite rolde van geluk het veld in bij de Braziliaanse treffer in blessuretijd tegen Costa Rica. Het toonde de druk die op zijn schouders rust. Brazilië werd voorafgaand aan het toernooi als dé favoriet bestempeld.

Zwitserland

Spel

Het cruciale tweede duel, met Servië, werd in de blessuretijd beslist in Zwitsers voordeel. Tegen Brazilië hield Zwitserland knap stand (1-1), maar tegen Costa Rica (2-2) wisten ze niet te overtuigen. Zweden is de horde op weg naar de kwartfinale.

Spelers

Spelmaker is Xherdan Shaqiri, de gedrongen aanvallende middenvelder van Stoke City maakte de winnende goal tegen Servië. Granit Xhaka en Valon Behrami zorgen op het middenveld voor de balans. Behrami deed in de wedstrijd tegen Brazilië van zich spreken door zijn goede spel tegen Neymar.

Coach

De rustige Vladimir Petkovic is sinds 2014 bondscoach en heeft vier jaar aan dit team kunnen werken. Oogt solide.

Zweden

Spel

Een zakelijke overwinning op Zuid-Korea, een veelbesproken nederlaag tegen Duitsland en een grote overwinning op Mexico, bezorgden de Zweden de groepswinst. Spelen op de counter vanuit een verdedigende organisatie, dat zal tegen Zwitserland ongetwijfeld ook weer de tactiek zijn.

Spelers

Niemand springt er echt bovenuit. Voormalig eredivisiespeler Andreas Granqvist benutte als aanvoerder en centrale verdediger twee penalty’s. En oud-PSV’er Ola Toivonen speelt een belangrijke rol als aanjager.

Coach

Janne Andersson omschreef zijn team na de groepswinst als ‘hecht’. Zo oogt het team dat hij heeft gesmeed ook. Andersson doet niet aan gekkigheid langs de lijn.

Mexico

Spel

De Mexicanen begonnen met een overwinning op Duitsland (1-0), maar in de volgende twee wedstrijden tegen Zuid-Korea (2-1 winst) en Zweden (3-0 verlies) werd het spel er niet beter op. In de achtste finale is Brazilië de tegenstander.

Spelers

PSV’er Hirving Lozano maakte de winnende tegen Duitsland, maar was in de andere twee wedstrijden onzichtbaar. Veel kwaliteit voorin met Javier Hernandez en Carlos Vela. Aanvoerder Andres Guardado zet op het middenveld de lijnen uit.

Coach

Juan Carlos Osorio is sinds oktober 2015 bondscoach van Mexico. Standaard druk coachend langs de lijn.

Braziliaanse vreugde. Fotot Kirill Kudryavtsev/AFP

België

Spel

De Rode Duivels overtuigden in hun eerste drie wedstrijden op het WK. Met aanvallend voetbal werden Panama (3-0) en Tunesië (5-2) eenvoudig aan de kant geschoven. En met een B-team werd ook nog van Engeland gewonnen. In de achtste finale is Japan de tegenstander.

Spelers

Spits Romelu Lukaku maakte vier doelpunten en vormt voorin met Eden Hazard en Dries Mertens een van de gevaarlijkste aanvalstrio’s in Rusland. Zeker met Kevin De Bruyne als spelverdeler erachter.

Coach

Het aanvallende systeem van Roberto Martinez betaalt zich vooralsnog uit. Het is afwachten of dat tegen sterkere landen ook zal werken.

Engeland

Spel

Tegen Tunesië wisten de Engelsen niet te overtuigen, maar werd er wel gewonnen. Panama werd weggespeeld (6-1) en net als België speelde Engeland het laatste groepsduel met een B-ploeg. In de achtste finale tegen Colombia kan het team laten zien of het een echt een serieuze kandidaat is voor de wereldtitel.

Spelers

Aanvoerder Harry Kane is met vijf doelpunten WK-topscorer. Verdediger John Stones wist ook al twee keer te scoren, de standaardsituaties zijn een wapen van de Engelsen.

Coach

Gareth Southgate heeft tijdens zijn eerste eindronde van de Engelsen een team gemaakt. Iets dat zijn voorgangers niet altijd lukte.

Colombia

Spel

De nederlaag tegen Japan in de eerste wedstrijd kwam onverwacht voor de Colombianen. Het cruciale duel met Polen werd overtuigend gewonnen: 3-0. De blessure van sterspeler James is een zorg, zonder hem ontbreekt het de Colombianen aan creativiteit. In de achtste finale speelt Colombia tegen Engeland.

Spelers

James Rodriguez ging in de laatste groepswedstrijd tegen Senegal al na een half uur van het veld. Oud-Ajacied Davinson Sanchez vormt achterin een stabiel duo met Yerry Mina, die al twee doelpunten maakte en zijn land tegen Senegal naar de volgende ronde kopte.

Coach

De Argentijn José Pekerman is al sinds 2012 bondscoach van Colombia en leidde zijn ploeg bij het vorige WK naar de kwartfinales.

Japan

Spel

Na Rusland de grootste verrassing van de poulefase. Japan werd in de eerste wedstrijd geholpen door de rode kaart voor Colombiaan Sanchez, na drie minuten. Tegen Senegal werd een punt binnengesleept (2-2) en van het reeds uitgeschakelde Polen werd verloren. Op sportiviteit (minder gele kaarten dan Senegal) werd de knock-outfase bereikt. België wacht in de achtste finale.

Spelers

Bij Japan steekt geen speler er echt bovenuit. Met middenvelder Shinji Kagawa heeft het team wel de nodige creativiteit. En de ervaren doelman Eiji Kawashima straalt rust uit in het doel.

Oud-international

Akiro Nishino is pas sinds april bondscoach. Des te knapper zijn prestatie om Japan de groepsfase te laten overleven.