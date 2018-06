Fusie ThyssenKrupp en Tata Steel definitief rond

De fusie tussen de Europese afdelingen van staalgiganten Tata Steel en het Duitse ThyssenKrupp is definitief rond. Het bestuur van Thyssenkrupp heeft vrijdagavond toestemming gegeven voor de zogenoemde 50/50 joint venture, meldt het bedrijf. De formele ondertekening wordt binnenkort verwacht.

Tata Steel en ThyssenKrupp maakten in 2016 bekend samen te willen werken in Europa. Bij ThyssenKrupp zijn 28.000 mensen werkzaam, het bedrijf heeft jaarlijks een omzet van 8,9 miljard euro. Tata Steel Europe heeft 21.000 werknemers en een omzet van 7,9 miljard euro. Het hoofdkantoor van het nieuwe bedrijf, dat de naam ThyssenKrupp Tata Steel zal dragen, komt in IJmuiden.

De nieuwe combinatie heeft bedrijven in Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië en wordt de één-na-grootste staalproducent van Europa, na ArcelorMittal (197.000 werknemers, 61 miljard euro omzet). Het bedrijf hoopt met de fusie jaarlijks 400 tot 500 miljoen te kunnen besparen.

Zelfstandigheid IJmuiden

Over de fusie is jarenlang gesteggeld. De ondernemingsraad van Tata Steel Nederland sprak zich eerder uit tegen de plannen, onder meer uit angst dat de Nederlandse tak in IJmuiden zijn zelfstandigheid zou verliezen. Een van de belangrijkste eisen was dan ook dat Tata Steel Nederland haar directie en raad van commissarissen zou behouden binnen de joint venture. Zo kan ‘IJmuiden’ zelf beslissen over investeringen in het bedrijf.

De fusie van Tata Steel en ThyssenKrupp is de grootste Europese staaldeal sinds 2006, toen Arcelor Mittal overnam.