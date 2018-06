WK Voetbal dag 16: Frankrijk nekt WK-droom Messi

Frankrijk overklast Argentinië

In de meest vermakelijke WK-wedstrijd tot nu toe heeft Frankrijk zich ten koste van Argentinië als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Naast de winnende ploeg waren veel ogen ook gericht op Lionel Messi. Voor de 31-jarige Argentijn betekent de uitschakeling dat hij hoogstwaarschijnlijk de titel van wereldkampioen nooit op zijn CV zal bijschrijven.

De Fransen waren favoriet in Kazan, en maakten die rol ook waar in een wedstrijd waarin het tempo hoog lag en er veel te juichen viel. Voor de fans van Les Bleus kon dat al vroeg in de wedstrijd: na 11 minuten trok Kylian Mbappé een indrukwekkende sprint vanaf de eigen helft, waarop hij door Marcos Rojo in het Argentijnse strafschopgebied tegen de grond werd gewerkt. Antoine Griezmann mist niet: 1-0. In het halfuur dat volgt heeft Argentinië het erg lastig tegen Frankrijk, dat enkele goede kansen krijgt. Toch is het de Argentijnse aanvaller Angél di Maria die in de 42e minuut haast vanuit het niets raak schiet.

Na vijf minuten spelen in de tweede helft komen de Argentijnen zelfs met geluk op voorsprong. Een afstandsschot wordt door Mercado van richting veranderd en valt achter de Franse doelman Lloris in de goal. Argentinië lijkt de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar kan niet lang van de voorsprong genieten: door een verwoestende uithaal van de Franse rechtsback Benjamin Pavard en een twee goals van uitblinker Mbappé staat het binnen tien minuten 4-2.

De mooiste goal was zonder twijfel van Pavard:

Een Argentijns doelpunt in blessuretijd was niet genoeg om de wedstrijd nog spannend te maken. Sergio Agüero, die niet in de basis stond, scoort op aangeven van Messi de 4-3, wat tevens de eindstand is. Voor veel Argentijnen is de uitschakeling een hard gelag. Ook Javier Mascherano reageerde teleurgesteld: direct na het laatste fluitsignaal maakte de middenvelder bekend dat hij stopt als Argentijns international.