Dode en negen gewonden na twee aanrijdingen Zeeland

Bij twee aanrijdingen in Zeeland zijn zeker negen mensen gewond geraakt en is een persoon overleden. De incidenten vonden volgens een woordvoerder van de politie ongeveer drie kilometer van elkaar plaats.

Rond 05.40 uur vond het eerste incident plaats op de A4, in de buurt van knooppunt Markiezaat. Een busje ramde een vrachtwagen die met pech op de vluchtstrook stond. Alle negen inzittenden van het busje raakten gewond, vijf zelfs zwaargewond. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis met “verschillend letsel”. De chauffeur van de vrachtwagen is ongedeerd.

Enkele uren later reed een personenauto tegen een andere vrachtwagen aan, in de buurt van de afslag die leidt naar de plaats van het eerste ongeluk. Door de aanrijding sloeg de auto over de kop en belandde op zijn zijkant. De bijrijder is overleden, de chauffeur heeft volgens de politie geen ernstig letsel.

Veel extra reistijd

Op Twitter circuleren berichten dat er een file was ontstaan na het eerste incident en dat daardoor het tweede ongeluk plaatsvond. De politie kan dit nog niet bevestigen. De A4 blijft vermoedelijk de hele ochtend afgesloten. Rijkswaterstaat raadt af naar Zeeland te rijden. De organisatie meldt dat reizigers rekening moeten houden met “veel extra reistijd”.

Later op zaterdag vindt het NK Wielrennen plaats in Zeeland. Om 12.00 uur zou de start van de vrouwenwedstrijd plaatsvinden in Nispen, maar de omleidingsroute voor het verkeer na de twee ongelukken loopt over de weg die zij zouden moeten berijden. Volgens BN de Stem overlegt de organisatie van het NK momenteel over mogelijke veranderingen aan het parcours.