Chantal Blaak prolongeert titel bij NK wielrennen

In Hoogerheide is Chantal Blaak zaterdag voor de tweede keer op rij Nederlands kampioen geworden bij de wegwedstrijd van de vrouwen. De 28-jarige renner van de ploeg Boels-Dolmans, die als regerend wereldkampioen al in de regenboogtrui reed, kon zich in de Brabantse zomerhitte op acht kilometer voor de eindstreep losbreken van de kopgroep.

In het slot van de koers was het Marianne Vos die vroegtijdig de aanval opende en Esther van Veen meekreeg. De twee werden enkele ronden voor het einde toch nog bijgehaald, waarop een grotere kopgroep ontstond met daarin onder meer Blaak, Lorena Wiebes, Amy Pieters, Lucinda Brand, Ellen van Dijk en olympisch kampioen Anna van der Breggen. In de slotkilometers kon Blaak wegrijden en een voorsprong van 45 seconden opbouwen. Dit bleek ruim voldoende en niet dicht te rijden voor de groep achtervolgers. Blaaks ploeggenoot Amy Pieters behaalde het zilver, Marianne Vos kwam als derde over de streep.

Net als vorig jaar kwam Blaak ten val, maar op vijftig kilometer voor de eindstreep kon ze zich terugvechten in de wedstrijd. Het tekent de vorm waarin Blaak verkeert; ze won dit seizoen de Amstel Gold Race en een etappe in de Healthy Ageing Tour.