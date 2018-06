Beursgang Xiaomi brengt veel minder op dan verwacht

De beursgang van Xiaomi, een van de grootste makers van mobiele telefoons ter wereld, gaat maar de helft opleveren van wat eerder werd verwacht. Dat komt door de handelsoorlog tussen de VS en China. Chinese telecombedrijven worden daarvan als eerste de dupe.

Xiaomi is na Samsung, Apple en Huawei de grootste producent van smartphones ter wereld. Het bedrijf bestaat pas sinds 2010 en is ook actief op andere internet-gerelateerde gebieden. Dat Xiaomi in Nederland nog een grote onbekende is, komt doordat het bedrijf zich bij zijn buitenlandse expansie vooral richtte op landen als India, Rusland en Indonesië. In India is hun nieuwste, strak vormgegeven smartphone te koop voor zo’n 125 euro.

Het bedrijf heeft de aandelen nu zo geprijsd dat ze bij de beursgang later deze maand in Hongkong rond de 4,7 miljard euro gaan opbrengen. In mei werd nog ingezet op 8,5 miljard euro. Dat zou het bedrijf als geheel een marktwaarde geven van zo’n 85 miljard euro. Daar blijft nu nog slechts ruim de helft van over.

Dat de aandelen zo veel lager op de markt komen, heeft ook te maken met de oplopende spanningen tussen de VS en China. Die treffen Chinese tech-bedrijven het hardst en het eerst, omdat de Amerikaanse president Donald Trump VS deze bedrijven specifiek heeft bestempeld tot dieven van Amerikaans intellectueel eigendom en als onwelkome investeerders in de VS.

Lees ook: Dit zijn de gangmakers van Trumps protectionisme

Op het moment verkeert ZTE, een andere grote Chinese telecomgigant, daardoor ook in zwaar weer. De VS verbood ZTE eerder om nog langer Amerikaanse technologie voor smartphones in te kopen in de VS. Het bedrijf had namelijk Amerikaanse software doorverkocht aan Iran en Noord-Korea in weerwil van internationale sancties en het toonde daarvoor in Amerikaanse ogen geen serieus berouw.

Afhankelijk van Amerikaanse technologie

Toen bleek hoezeer Chinese producenten van smartphones nog afhankelijk zijn van Amerikaanse technologie. Zo werken Chinese smartphones bijna allemaal met Android en er zitten Amerikaanse chips in de toestellen. Aandelen ZTE verloren door het conflict zo’n 60 procent van hun waarde. Of en in hoeverre de VS hun verbod op aanschaf van technologie voor ZTE zullen handhaven, is nog niet duidelijk.

Door de dreigende handelsoorlog zijn de beurskoersen in China sinds januari met zo’n 20 procent gedaald. Ook de waarde van de Chinese munt ten opzichte van de dollar daalt gestaag: sinds februari van dit jaar verloor de Chinese munt de yuan zo’n 5 procent. Waarschijnlijk laat de Chinese overheid dat bewust gebeuren om te zorgen dat de Chinese export niet al te veel schade oploopt.

Lees ook het interview met onderzoeker Mark Greeven: ‘In digitaal opzicht is China ons de baas’

Onder president Xi Jinping wil China een sterke, nationaal gerichte telecomindustrie ontwikkelen die niet langer afhankelijk is van technologie uit het buitenland. Daarom wilde de Chinese toezichthouder op de beurs dat aandelen Xiaomi tegelijkertijd in Hongkong en in Shanghai aangeboden zouden worden.

Dat plan blies Xiaomi op 18 juni af. Een beursgang in China moet aan heel andere eisen voldoen dan een beursgang in Hongkong, dat wel volledig is geïntegreerd met de internationale financiële markten. China is dat niet.

Ook was de Chinese toezichthouder er niet van overtuigd dat Xiaomi inderdaad 85 miljard euro waard zou zijn. Zeker niet toen het bedrijf half juni ook nog eens bekendmaakte dat het over het eerste kwartaal van 2018 een verlies had geleden van ruim 900 miljoen euro.

Analisten voorspelden dat de beursgang voor Xiaomi de grootste beursgang van een techbedrijf zou worden sinds de beursgang van Alibaba in 2014. Dat blijkt nu dus niet het geval, maar Xiaomi blijft nog wel genoteerd in de top-20 van de meest waardevolle internetbedrijven ter wereld.