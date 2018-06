Weer tienduizenden reizigers gestrand op Bali na uitbarsting vulkaan

Het internationale vliegveld van het populaire vakantie-eiland Bali is vrijdag wederom gesloten na een uitbarsting van de vulkaan Agung. Ongeveer 450 aankomende en vertrekkende vluchten zijn geannuleerd waardoor zo’n 75.000 reizigers niet kunnen vliegen, meldt een medewerker van een Indonesische calamiteitendienst.

De vulkaan spuwde donderdag rook en as zo’n 2.500 meter de lucht in. Vulkanische as is gevaarlijk voor motoren van vliegtuigen. Enkele honderden bewoners die in de buurt van de vulkaan wonen zijn gevlucht. Inmiddels is de activiteit van de vulkaan iets afgenomen. Het vliegveld blijft tot ten minste 19.00 uur lokale tijd (13.00 uur Nederlandse tijd) gesloten.

Een Australisch onderzoekscentrum verwacht dat de wolk richting het zuidwesten trekt naar Java, het dichtstbevolkte eiland van Indonesië. Twee kleinere vliegvelden aan de oostkant zijn al gesloten.

Het internationale vliegveld van Bali moest in november vorig jaar ook sluiten na een uitbarsting van Agung. Toen moesten toen zeker 100.000 eilandbewoners in een straal van tien kilometer geëvacueerd worden. Bali trekt jaarlijks ongeveer vijf miljoen bezoekers. Bij een grote eruptie van Agung in 1963 kwamen meer dan duizend mensen om het leven.