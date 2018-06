‘Verband aanslagen op media en kroongetuige-moord’

Justitie vermoedt dat er een verband bestaat tussen de recente aanslagen op Nederlandse media en de liquidatie van Reduan B., de broer van ‘Mocro-maffia’-kroongetuige Nabil B. Dat schrijft De Telegraaf vrijdag, die eerder deze week het doelwit was een aanslag.

Een van de verdachten van de moord op Reduan B., de 34-jarige G.G. uit Den Haag, is lid van de relatief kleine motorclub Caloh Wagoh Triad. Ook de verdachte van de aanslag met een raketwerper op het gebouw waar de redactie van Panorama/Nieuwe Revu gevestigd is, blijkt een leider van één van de chapters van deze motorclub te zijn, bevestigt het OM aan de krant.

Het is nog niet duidelijk wie de aanslag op De Telegraaf heeft gepleegd. De krant vermoedt dat er een verband bestaat met de andere twee aanslagen door de motorclubleden.

Twee leden van Caloh Wagoh Triad, dat tien afdelingen heeft in Nederland en Suriname, zitten al vast voor de liquidatie van crimineel Jaïr Wessels in Breukelen, juli vorig jaar. De Telegraaf vraagt zich af of Caloh Wagoh gangsterklussen opknapt.

Lees ook: Aanslagen Panorama en Telegraaf passen bij verharding crimineel milieu

Mocro-maffia

De 40-jarige man die wordt verdacht van de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. heeft eerder deze maand bekend dat hij de schutter was. Reduan B., die niets met het criminele milieu te maken had, werd eind maart doodgeschoten in Amsterdam-Noord.

Kroongetuige Nabil B. heeft belastende verklaringen afgelegd tegen twee kopstukken van de Mocro-maffia. Het gaat om Ridouan T. en Saïd R., die beiden Nederland ontvlucht zijn. Justitie vermoedt dat de twee in Colombia of Mexico verblijven.

Media-aanslagen

De Telegraaf, die regelmatig over de Mocro-maffia schrijft, werd afgelopen maandagnacht het doelwit van een aanslag. Een wit busje reed tweemaal in op het gebouw waar Telegraaf Media Groep huist, waarna de bestuurder de auto in brand stak. Een week eerder werd het gebouw waar de redactie van Panorama gevestigd is, beschoten met een antitankwapen.

De aanslagen passen volgens NRC-misdaadjournalist Jan Meeus in de verharding die al enige jaren zichtbaar is in het criminele milieu. Misdaadjournalist John van den Heuvel van De Telegraaf krijgt al enige tijd strenge persoonsbeveiliging. Ook Parool-misdaadjournalist Paul Vugts moest vorig jaar onderduiken.