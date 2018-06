Trainer Van Bommel schreef als speler al oefeningen op

Het is een uurtje voor de officiële perspresentatie, zo’n tien camera’s worden opgesteld in de persruimte die door de overspannen airconditioning arctisch aanvoelt. „Een pakketje voor Mark van Bommel”, zegt de DPD-bezorger aan de bar op trainingscomplex De Herdgang. „Geef maar aan mij”, zegt de bardame.

Van Bommel zelf zit nog aan de lunch in het afgesloten gedeelte van het kantinegebouw. Hij is het nieuwe PSV-gezicht, al heb je ze in Eindhoven niet veel vertrouwder dan die van hem. „Het is een warme club”, zegt hij even later over de ontvangst door supporters. „Een club waar ik graag kom, waar ik graag blijf. Jullie voelen dat ook, dit is uniek, zoals je het hier meemaakt op De Herdgang. Al is het ook wel verraderlijk, want hier wordt ook gepresteerd. Alles bij elkaar voel ik me hier het prettigst.”

In het walhalla van ex-topspelers dat PSV is – werkgever van Ruud van Nistelrooij tot Boudewijn Zenden en tot voor kort Luc Nilis en Phillip Cocu – valt Van Bommel niet in het bijzonder op. Behalve dat hij het hoogste woord heeft op deze eerste training onder zijn leiding die twee uur in beslag neemt.

Australië-klus

Van Bommel (41) is nog geen 48 uur eerder met Australië uitgeschakeld op het WK en heeft deze donderdag en vrijdag twee werkdagen voor PSV in de planning. Daarna, dit weekend, gaat hij op instigatie van de club een week op vakantie aangezien zijn activiteiten – trainer van PSV onder 19 en assistent-bondscoach van Australië – ertoe hebben bijgedragen dat hij vanaf juli vorig jaar vrijwel continu aan het werk was.

Pas 21 of 22 augustus, als de competitie al twee wedstrijden oud is, volgt voor PSV de eerste en enige voorronde Champions League. Toch spreekt Van Bommel van „een korte tijd” om zijn voetbalvisie over te dragen. Wat die is? „Dominant en aanvallend, al weet ik dat ik met die termen over twee maanden vast een keer om de oren geslagen wordt door jullie.” Bovenal: winnend voetbal. Zijn voorkeur gaat uit naar een middenveld met twee werkers en één aanvallende creatieveling. „Dat vind ik de beste manier om ruimtes te bespelen. Aanvallend en verdedigend.”

PSV staat voor een seizoen waarin de nieuwe trainer zijn draai moet vinden en de grootste druk bij Ajax ligt (al vier jaar geen kampioen). Voorzichtig mag gesproken worden van een tussenjaar. Het technisch kader in Eindhoven is goeddeels verdwenen, tot aan de hoofd jeugdopleiding. Marcel Brands, technisch directeur sinds 2010, werd weggelokt door het Engelse Everton, Hoofdcoach Philip Cocu deed voor het eerst in zijn carrière iets extravagants en vertrok naar het Turkse Fenerbahçe, na (ruim) vijf seizoenen waarin hij PSV drie keer kampioen maakte en voor het eerst dit decennium een Nederlandse club naar de laatste zestien loodste in de Champions League, in 2015/16.

Die Cocu, als mens altijd op kamertemperatuur, heeft een opvolger in de de temperamentvollere Van Bommel. Die heeft geleerd van zijn voorganger, zegt hij. Bijvoorbeeld: „Hoe je dingen op een rustige manier bekijkt, zonder direct te reageren.”

Oud-topspelers als coach

Kom bij Van Bommel niet aan met kritische noten die gekraakt worden, telkens als een ervaren speler direct als trainer in de top wordt gelanceerd. „Alsof je iemand die een 550 score voor de CITO had meteen voor de klas zet”, schreef journalist Michiel de Hoog van De Correspondent eerder dit jaar in een aanklacht tegen die vanzelfsprekendheid in de aanspraak van topspelers op de topbaantjes.

Dat honderdplusvoudige internationals Frank de Boer (tot 2016 bij Ajax), Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord) en Phillip Cocu bij PSV eigenlijk allemaal op hun manier succesvol waren, deed de zaak van de oud-voetbaltoppers geen kwaad. Maar ieder zijn eigen merites. Die van Van Bommel? Hij is in de vijf jaar na zijn afscheid als speler in een mislukt terugkeerseizoen bij PSV obsessief met zijn vorming als trainer geweest. Hij, in de woorden van de Belgische bondscoach Roberto Martínez in NRC toen het ging over de toegevoegde waarde van zijn assistent Thierry Henry, is ook iemand die naar ‘de maan is geweest’ – ofwel alles al gezien heeft. Ook een kwaliteit.

Niemand kan nog beweren dat topspelers automatisch toptrainers zijn, maar Van Bommels ijver en voorzichtige trainerssuccesjes (kampioen met PSV O19) pleiten alvast voor hem. „Ik was al een speler die oefeningen opschreef, veel met tactiek bezig was, veel met het elftal bezig was. Hoe we beter konden functioneren.”

Ondersteuning van zijn schoonvader

Hij liep stage, volgde een één op één traject bij een KNVB-coach, leidde jeugdteams bij PSV, keek in andere landen. Van Bommel is binnen PSV klaargestoomd, maar de innige werkrelatie met zijn schoonvader Bert van Marwijk bracht hem eerst naar Saoedi-Arabië, waar zij zich kwalificeerden voor het WK, en daarna met Australië daadwerkelijk óp het WK. „Het zou ongelooflijk stom zou zijn als je zo iemand in je familie hebt en daar geen gebruik van maakt.” Carpoolen ligt voor de hand: ze wonen in dezelfde Limburgse straat, in Meerssen.

Wat verwacht hij van de oud-bondscoach? „Ik verwacht van Bert dat hij me ondersteunt, soms advies geeft. Al is het maar heel simpel: ‘Heb je daaraan gedacht? Waarom heb je dat gedaan? Zit daar een gedachte achter? Misschien kan je het zo doen. Let op: als dat gaat gebeuren, wat ga je dan zeggen.’”

Van Marwijk gaat niet in de dug-out plaatsnemen. Van Bommel: „Er is geen hele lijst voor hem van: dit ga je doen, dat ga je doen. Dat gaat automatisch. Zoals we dat altijd deden: heel natuurlijk.”