Beyoncé en Jay-Z laten zich inspireren door Afrika, maar komen er niet

Het muzikale powerkoppel Beyoncé en Jay-Z vindt regelmatig inspiratie op het Afrikaanse continent. Zo kondigden de supersterren hun huidige On The Run Tour II aan met een korte video, deels geïnspireerd op de poster van de Senegalese film Touki Bouki.

De promotie video voor de On The Run Tour II:



Toch doen zij - evenals in hun vorige tour - geen enkel Afrikaans land aan. En dat is opvallend, vindt journalist Lynsey Chutel van de Amerikaanse nieuwssite Quartz. Want met name in haar geboorteland Zuid-Afrika is er wel degelijk vraag naar zulk soort grote concerten.

Zo trad Rihanna in 2013 op voor bijna 70.000 fans in Johannesburg en waren twee concerten van Justin Bieber in 2016 binnen drie uur uitverkocht. Een jaar later keerde hij terug naar Zuid-Afrika en trad opnieuw op voor ruim 60.000 gasten. Binnenkort reizen ook Katy Perry en Ed Sheeran naar het land dat in 2010 het WK voetbal organiseerde, en dus ervaring heeft met het organiseren van grootschalige stadionevenementen.

Watergodin Osun

Met name Beyoncé stelt vaker elementen uit verschillenden Afrikaanse culturen centraal in haar werk. Zo speelde zij op haar gelauwerde visuele album Lemonade de West-Afrikaanse watergodin Osun, net als bij de uitreiking van de Grammy-muziekprijzen in 2017. Bij haar veelbesproken optreden op popfestival Coachella droeg ze een Egyptische godinnenoutfit en voor Lemonade werkte ze samen met de Nigeriaanse bodypainter Laolu Senbanjo.

Lees ook: ‘Beyoncé koppelt Afrikaanse spiritualiteit aan seksuele emancipatie en het zwarte zelfbewustzijn van de Black Lives Matter-beweging’.

Toch deden zij en haar man Jay-Z al jaren geen Afrikaanse steden meer aan. Jay-Z trad in 2006 voor het laatst op in Zuid-Afrika. De laatste keer dat Beyoncé op het continent speelde, was in 2009 bij een concert in Egypte. In de aanloop naar dat optreden was er kritiek van conservatieve moslims die Beyoncé’s show te suggestief vonden.

Op de vraag waarom het koppel het continent zo lang niet heeft aangedaan, krijgt journalist Chutel van tour-organisator Live Nation geen antwoord. En dus is Chutels boodschap duidelijk. “De laatste datum van het huidige tourschema is 4 oktober. Tegen de tijd wordt het steeds koeler in het noordelijk halfrond, precies op het moment dat het zuidelijk halfrond terugkeert naar de opwinding van volle zomerhitte”, aldus Chutel. “Het zou de perfecte gelegenheid zijn voor een concert.”