Topvrouw van Arcadis gaat accountants KPMG leiden

Na ruim een half jaar zoeken heeft KPMG een nieuwe bestuursvoorzitter gevonden. Stephanie Hottenhuis (53) stapt over van ingenieursbureau Arcadis om het accountantskantoor te gaan leiden. KPMG heeft haar aanstelling vrijdagochtend bekendgemaakt.

Hottenhuis is de derde buitenstaander die aan het hoofd komt te staan van KPMG, dat afgelopen jaren flinke reputatieschade opliep door verschillende schandalen. Haar voorganger Albert Röell, die afkomstig was van Kas Bank, heeft het niet gered. In november vorig jaar stapte hij op, na pas twee jaar bestuursvoorzitterschap. Het boterde niet met de partners van KPMG. Roëll was dan misschien de bestuursvoorzitter, de partners zijn de eigenaren – daar moet je wel mee overweg kunnen.

Ondanks deze mislukking wilde het accountantskantoor per se weer iemand van buiten aan het hoofd.

Stephanie Hottenhuis groeide op in Bulgarije als kind van twee ingenieurs, vertelde ze in 2008 in een interview met weekblad FEM. Ze ging aanvankelijk studeren in het Verenigd Koninkrijk, vervolgens bracht „de liefde” haar naar Nederland, waar ze haar studie vervolgde in Nijmegen.

In 1995 ging Hottenhuis aan de slag bij het Nederlandse bedrijf Arcadis, waar ze gestaag carrière maakte. In 2008 kreeg ze de verantwoordelijkheid voor Duitsland, waar een grote reorganisatie liep en andere managers waren vastgelopen. Een paar jaar later kreeg ze ook de leiding over de rest van Europa (behalve Nederland). De afgelopen zes jaar was Hottenhuis lid van de raad van bestuur, waar ze verantwoordelijk was voor verschillende regio’s, grote overnames en de integratie van nieuwe bedrijfsonderdelen.

Haar promotie naar de raad van bestuur leverde Hottenhuis in 2012 een nominatie op voor de titel Topvrouw van het jaar. Haar geheim? „Ik heb geen hobby’s, werk is mijn hobby”, zo zei ze in een interview over haar nominatie tegen het Algemeen Dagblad. „Ik weet dat het merendeel van de vrouwen met kinderen parttime werkt. Die statistieken interesseren me niet, dit is mijn keuze.” Topvrouw van het jaar werd Hottenhuis uiteindelijk niet.

‘Ik bén Arcadis’

Haar liefde voor haar werkgever leek oneindig: „Ik bén Arcadis”, zei ze in hetzelfde gesprek. „Het is een gedeelte van mij geworden.” Nu verlaat ze dat bedrijf dan toch.

Op 15 augustus begint Hottenhuis bij KPMG. Aan haar de taak de cultuur van het accountantskantoor verder te veranderen, nadat het twee keer een miljoenenschikking heeft moeten treffen met justitie. De laatste keer was vorig jaar, wegens belastingfraude bij de bouw van het eigen hoofdkantoor. Ook werkt KPMG aan de verbetering van de kwaliteit van haar controles, nadat de toezichthouder die verschillende keren als onvoldoende heeft beoordeeld.

Hottenhuis kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan, zegt ze in het persbericht over haar benoeming. Leiding geven aan KPMG noemt ze „een ongelooflijke eer”.