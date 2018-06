Kylian Mbappé, ster van de banlieue, hoop van Les Bleus

Rij via de A3 Parijs in en je ziet hem meteen: Kylian Mbappé. Metershoog hangt zijn foto aan een deprimerende betonnen woontoren, zoals je er zoveel hebt in de Parijse banlieue. Hier, in voorstad Bondy, groeide de nieuwste ster van het internationale voetbal op. „Bondy, ville des possibles”, staat er optimistisch naast zijn beeltenis: „stad van mogelijkheden”. Mbappé draagt het shirt van Paris Saint-Germain, de club die hem vorig jaar voor het onvoorstelbare bedrag van 180 miljoen euro rekruteerde. Na Neymar werd de pas 19-jarige aanvaller de duurste speler uit de geschiedenis.

Bondy, een chaotische aaneenschakeling van flats, garagebedrijven en fastfoodrestaurants, ligt op vijftien kilometer van Parijs. Maar de gevoelsafstand vraagt een wereldreis. De stad met zo’n 50.000 inwoners is een van de armste plekken van de Parijse regio. Twee op de vijf jongeren onder de 24 jaar zit hier zonder werk of school, een groot deel van de bevolking heeft wortels buiten Frankrijk.

President Emmanuel Macron schudt de hand van Mbappé tijdens een bezoek aan het trainingskamp van de Franse ploeg. Foto Francois Mori/AFP

„Als je op school niet excelleert, dan heb je drie manieren om hier te slagen: je begint een bedrijf, je wordt rapper of je probeert profvoetballer te worden”, analyseert de 16-jarige Mustafa bij de poorten van het Stade Léo-Lagrange, waar Mbappé zijn eerste goals maakte. Mbappé is het grote voorbeeld. „Kinderen willen Mbappé worden, ouders brengen hun kroost naar onze club en denken dat we dat trucje kunnen herhalen”, lacht jeugdtrainer Jeremy Mimouni van de Association Sportive de Bondy, kortweg AS Bondy. „Maar”, zegt hij, „zo werkt het niet.”

De club leidde behalve Mbappé ook andere verdienstelijke profs op: verdediger Sébastien Corchia van Sevilla, een reeks spelers uit de tweede Franse divisie en natuurlijk Jirès Kembo-Ekoko, de tien jaar oudere halfbroer van Mbappé, geboren in Congo-Kinshasa en geadopteerd door Mbappé’s ouders. Hij speelt nu bij Bursaspor in Turkije. „We hebben best wat talent voortgebracht”, relativeert Mimouni, „maar Mbappé is de eerste wereldster in zo’n vijftig jaar.”

Nu is hij „de grootste zoon van Bondy”. En van de hele voetbalminnende Parijse regio. Aan het Stade de France in Saint-Denis hangt sinds kort een minstens zo grote foto van Mbappé als in Bondy. Maar nu met een veelzeggende knipoog naar de Franse wereldtitel van twintig jaar terug: „1998 was een groot jaar voor het Franse voetbal. Kylian werd geboren”, liet Nike, waaraan Mbappé sinds zijn dertiende exclusief verbonden is, noteren. Bij Les Bleus draagt hij shirtnummer 10: dat van Zinédine Zidane in 1998 en, eerder, dat van Michel Platini.

Vijf of zes was Mbappé toen hij bij AS Bondy begon, vertelt voorzitter Jean-François Suner in het afgebladderde clubkantoor. „Het was gewoon een kind, maar als je ziet wat zo’n gastje met de bal kan, dan weet je direct dat hij anders is.” Je hebt, zegt hij, voetballers die zich door goede begeleiding en training aardig ontwikkelen. „Dat geldt niet voor Kylian. Hij was meteen goed. Als je jeugdfilmpjes van Messi of Neymar ziet, dan zie je hetzelfde: getalenteerd vanaf het moment dat ze een bal aan hun voeten voelen.”

Familiebedrijf

Vader Wilfrid Mbappé Lottin, oorspronkelijk uit Kameroen, werkte tot voor kort bij de club als jeugdtrainer. Hij heeft die baan opgezegd om zich volledig aan de begeleiding van zijn zoon te wijden. Moeder Fayza Lamari, met Algerijnse roots, speelde jaren handbal bij de club. Ook zij werkt nu fulltime voor het goed draaiende familiebedrijf. „Ik heb Kylian als het ware geboren zien worden”, zegt Suner, die goed met de Mbappés bevriend is. Wat opviel, zegt hij, is dat hij nooit een moment getwijfeld heeft: hij zou profvoetballer worden, en een van de allergrootsten ook. „Ik heb zelden iemand gezien met zoveel zelfvertrouwen”, zegt Antonio Riccardi, een van Mbappé’s trainers. „Sommige mensen noemen het arrogantie, ik noem het vastberadenheid.”

Hij was altijd beter. Beter dan iedereen. „Toen hij 7 of 8 was, kon hij precies nadoen wat hij de grote spelers op televisie had zien doen. Ik mocht vijf jaar ouder zijn dan hij, ik was er niet toe in staat”, zei Bondy-clubgenoot, Rodrigue Bongongui, tegenwoordig voetballend bij bekerfinalist Les Herbiers, onlangs vol ontzag in Le Parisien. Hij was op de club een soort „mascotte”. Als ventje van drie turven hoog poseerde hij met oudere spelers, zoals Bongongui, op officiële teamfoto’s.

Mbappé speelde steevast twee jaar boven zijn leeftijd. Dat heeft hem getekend, zegt Suner. „Hij gedroeg zich al snel ouder dan hij was.” Voordat hij, net als eerder zijn halfbroer, wordt toegelaten tot het Institut National du Football in Clairefontaine, het prestigieuze opleidingsinstituut van het Franse voetbal, was het wonderkind in het vizier van topclubs als Chelsea en Real Madrid. Zidane komt in 2012 naar Clairefontaine om de familie namens Madrid te overtuigen.

Mbappé viert met Antoine Griezmann diens openingsdoelpunt in de eerste WK-groepswedstrijd tegen Australië. Foto Anne-Christine Poujoulat/AFP

Maar die wilde niet dat hij zo vroeg naar het buitenland zou gaan. Deels omdat hij zijn school nog moest afmaken, zeggen familievrienden, maar ook omdat de kans klein was dat hij in Madrid veel speelminuten zou krijgen. Toen hij voor AS Monaco koos, waar hij op zijn vijftiende naar verluidt 400.000 euro tekengeld opstreek, verhuisde zijn moeder met hem mee. „Hij is ver gekomen dankzij zijn talent. Maar ook door de strakke begeleiding van zijn ouders”, zegt Suner.

Eloquentie

In het jaar dat hij profvoetballer wordt (2016, startsalaris: 85.000 euro per maand), speelt Mbappé als zeventienjarige nog mee met Frankrijk onder-19, dat Europees kampioen wordt. Bij Monaco maakt hij vijftien goals die de club het kampioenschap bezorgen. Wat opvalt in onlangs uitgezonden beelden uit die tijd is zijn eloquentie. Hij drukt zich uit als een aanvoerder met vele jaren mediatraining, analyseert zichzelf van een afstandje. „Als je ouder wordt”, zegt hij over zijn gretigheid, „dan word je efficiënter in je spel. Maar het is nu ook nog mijn doel de mensen een beetje plezier te geven.”

En dat is, zegt Aimé Jacquet, bondscoach in 1998, nog steeds waarin Mbappé uitblinkt. „Iemand als hij geeft plezier aan het spel”, zei hij tegen Le Parisien. Het is iemand die maar een klein moment nodig heeft om gevaarlijk te zijn. „Hij geeft altijd het maximale”, zei teamgenoot Blaise Matuidi nadat Franse media mopperden over Mbappé’s individualisme en de tot nu toe magere prestaties bij Les Bleus. „Maar laten we niet vergeten dat Kylian nog maar een jonge koter is”, zegt Antonio Riccardi. Hij hoopt, vertelt de jeugdtrainer van AS Bondy, na het WK tijd te vinden om zijn rijbewijs te halen.