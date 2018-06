Politiechef vervolgd voor Hillsborough-drama 1989

De man die de leiding had over de politie tijdens de Hillsborough-stadionramp in het Engelse Sheffield in 1989, waarbij 96 toeschouwers om het leven kwamen, wordt vervolgd voor doodslag door ernstige nalatigheid. Dat heeft een rechter vrijdag besloten, zo melden Britse media. David Duckenfield werd vorig jaar al met vijf anderen in staat van beschuldiging gesteld.

De vervolging is bijzonder, aangezien een rechter in 2000 met een uitspraak besloot dat er geen verdere juridische procedures tegen Duckenfield konden worden aangespannen om betrokkenheid bij de ramp. Dit besluit werd eerder deze maand door een andere rechter teruggedraaid, waarmee de weg vrijgemaakt werd om de inmiddels 73-jarige Duckenfield alsnog te vervolgen. Naast Duckenfeld worden vier andere betrokkenen vervolgd.

Grootste sportramp

Op 15 april 1989 ontstond er tijdens het bekerduel tussen Nottingham Forest en Liverpool paniek op de staantribunes van laatstgenoemde club. Hierbij werden 95 Liverpool-supporters doodgedrukt en raakten zevenhonderd anderen gewond. Het Hillsborough-drama is de grootste sportramp uit de Britse geschiedenis. Het jongste slachtoffer was pas tien jaar oud.

Bekijk hier beelden van de Hillsborough-ramp:



Direct na de ramp werd de schuld vooral gelegd bij de supporters zelf, die dronken zouden zijn geweest en zonder kaartje het stadion binnen zouden zijn gedrongen. De Liverpool-supporters hadden indertijd een slechte reputatie, na het Heizel-drama dat vier jaar daarvoor in Brussel plaatsvond. Daarbij kwamen 39 Juventus-fans om als gevolg van rellen met Liverpool-fans. Met dit gewelddadige precedent nog vers in het geheugen werd het Hillsborough-drama hen ook direct in de schoenen geschoven.

Politie nalatig

Een Engelse jury wees echter twee jaar geleden naar de politie als boosdoener, die zeer nalatig was geweest, waardoor de slachtoffers “onwettig om het leven” waren gekomen. Dit omdat Duckenfield op de bewuste dag het bevel gaf een hek te openen, een besluit dat leidde tot de dood van de bijna honderd fans. Zij kwamen hierna namelijk in een nauwe tunnel terecht, waar mensen werden doodgedrukt. De jury bepaalde dat de politie fouten maakte bij de planning van de match, op de dag zelf fouten maakte én te traag reageerde op veranderende omstandigheden.

Na de jury-uitspraak begonnen nabestaanden en overlevenden een miljoenenclaim. Duckenfield wordt vervolgd voor 95 van de 96 slachtoffers. Dit omdat de laatste dode, Tony Bland, pas een jaar en een dag overleed nadat hij zijn verwondingen in het stadion had opgelopen.