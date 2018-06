‘Oplossen’ is veilige manier van lijkbezorging

Resomeren, een vorm van lijkbezorging waarbij het lichaam in alkalische vloeistof wordt afgebroken, vormt geen gevaar voor de arbeids- en milieuveiligheid. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). In Nederland zijn op dit moment alleen begraven, cremeren en donatie volgens de wet toegestaan.

Uit het onderzoek van TNO, in opdracht van uitvaartorganisatie Yarden, blijkt dat de stoffen die nodig zijn om het afbreekproces mogelijk te maken, zoals zuren en bijtende vloeistoffen, “hooguit een risico kunnen vormen voor de personen in de directe nabijheid van de opslagtanks”. Ook is het afvoeren van het afvalwater verder niet schadelijk voor afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Resomeren, ook wel bio-cremeren, houdt in dat het natuurlijke ontbindingsproces in versnelde vorm plaatsvindt, doordat het lichaam oplost in een bad met kaliumhydroxide. Na het chemische proces blijven alleen restanten bot en effluent over, afvalwater met vetten en eiwitten. TNO en Yarden schatten de maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld door de effecten op het milieu, op 85 euro voor begraven en 30 euro voor cremeren. Voor resomeren zou dit bedrag nul euro zijn. Om de veiligheid van resomeren te onderzoeken, hebben de onderzoekers gekeken naar de Verenigde Staten en Canada, waar het proces al enkele jaren is toegestaan.

Wetsaanpassing

Jaren geleden bleek uit onderzoek van TNO al dat crematies voor de uitstoot van veel fijnstof en broeikasgassen veroorzaken. Begraven zorgt weer voor intensiever landsgebruik en vergt bovendien de productie en het vervoer van de grafsteen. Yarden kijkt nu naar alternatieve manieren voor lijkbezorging en lobbyt sinds 2011 al in de Tweede Kamer voor een aanpassing van de wet op de Lijkbezorging. De uitvaartorganisatie denkt dat een op de vijf Nederlanders open staat voor deze vorm van bio-cremeren.

