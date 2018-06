Onderbetaalde BBC-journaliste krijgt achteraf alsnog hoger salaris

De BBC gaat voormalig China-correspondent Carrie Gracie een vergoeding betalen voor de jaren waarin ze veel minder betaald kreeg dan mannelijke collega’s in vergelijkbare functies. De Britse omroep heeft vrijdag ook zijn excuses aangeboden aan de journaliste, die in januari uit protest haar correspondentschap neerlegde. Hoeveel achterstallig loon Gracie precies krijgt, is niet bekendgemaakt.

Het besluit van de BBC is zowel een overwinning voor haarzelf als voor de omroep, zegt Gracie in een reactie op de site van haar werkgever. “Ik kan vandaag eindelijk zeggen dat ik bij de BBC gelijkwaardig behandeld word.” Gracie doneert het geld aan een organisatie die strijdt voor vrouwenemancipatie. “Het gaat me niet om het geld, maar om het principe”, aldus de journaliste.

Dat Gracie zwaar onderbetaald werd sinds ze in 2014 aantrad als correspondent, ontdekte ze vorig jaar juli. De BBC publiceerde toen een lijst met grootverdieners. Gracie stond er niet op, maar de mannelijke correspondenten in de Verenigde Staten en het Midden-Oosten wel. Zij verdienden tot wel 250.000 pond (282.000 euro) per jaar. Dat was “minstens 50 procent” meer dan zijzelf, schreef Gracie in een boze brief.

‘Werk vrouw minder waard’

De BBC bood Gracie een loonsverhoging aan van 33 procent, maar die accepteerde ze niet. “Ondanks mijn eigen aandringen dat gelijkheid een voorwaarde voor mijn benoeming was, oordelen mijn managers dat het werk van een vrouw minder waard is dan het werk van een man”, schreef ze. Gracie keerde terug naar het Verenigd Koninkrijk.

Het terugtreden van Gracie bracht binnen de BBC een discussie teweeg over gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Vier mannelijke presentatoren gingen eind januari akkoord met een verlaging van hun salaris. De best betaalde van het viertal, radiopresentator Jeremy Vine, kreeg voorheen jaarlijks tussen de 700.000 en 750.000 pond.

Bij de onthulling van de salarissen van de BBC-kopstukken bleek ook dat Chris Evans, die autoshow Top Gear presenteert, tien keer zo veel opstrijkt als Laura Kuenssberg, de belangrijkste politiek analist van de zender. Evans krijgt elk jaar minstens 2,2 miljoen pond, Kuenssberg niet meer dan 250.000. Evans heeft voor zover bekend nog geen loon ingeleverd.