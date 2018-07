NRC tipt podcasts, boeken, series en muziek over jouw vakantiebestemming

Deze vorig jaar verschenen herdruk van Hughes’ onovertroffen geschiedenis van Australië was bij verschijning in 1988 een instant klassieker.

Roman over de Vlaamse collaboratie tijdens WOII, in de persoon van een jonge politieagent. Alle moraal wordt op zijn kop gezet.

Een zesdelige podcast over de Vlaamse Elisa, 84, die dementeert en (daardoor) ineens over ‘Bob’ begint. Een jongen van vroeger. Wat is er in dat verleden voorgevallen en waarom begint Elisa nu over hem?

Meerdere verhalen rond het thema: hoe is het voor buitenlanders om in China te wonen?

Medellín was de stad van drugsbaron Pablo Escobar, hoofdpersoon van de eerste twee seizoenen Narcos. Tegenwoordig is het een hippe en veilige plek. Fans van de serie kunnen nog wel een ‘Pablo-tour’ maken. Veel Colombianen zijn niet blij met deze vorm van toerisme.

Je ontkomt er niet aan om deze klassieker over ‘donker Afrika’ te lezen, die zo bepalend is geweest voor de visie op midden-Afrika.

Het fictieve Duitse dorpje Winden uit Dark is gelegen onder de rook van een kerncentrale in tijdloze bossen zo duister dat zelfs de gebroeders Grimm erin zouden verdwalen.

Een Duitse familiegeschiedenis in vier generaties in de roerige twintigste eeuw.

Contactgestoorde rechercheurs in ijzig en donker landschap, de Scandithrillers blijven een populair. De beroemde Sontbrug tussen Denemarken en Zweden speelt een belangrijke rol in The Bridge. (Ook op DVD)

Beroemde Franse schrijvers nemen de lezer mee op reis naar een belangrijke locatie in hun werk. Van daaruit duikt Dijkgraaf dat werk in.

Bundeling van drie reisboeken die de Trinidadse schrijver V.S. Naipaul in diverse periodes schreef over het land van herkomst van zijn ouders.

Over wat geld kan doen in Mumbai, en dan eens niet bezien vanuit de sloppenwijken, maar uit welvarendheid.

Indiase romans zijn vaak rijk aan familiegeschiedenissen. Vikram Seth voegde daar de zijne aan toe, die de lezer ook nog laat ervaren wat een Bollywoodfilm in romanvorm is.

De Israëlische contrabassist, die al een tijdje in New York woont, heeft net een nieuw, waterhelder album uit dat klinkt alsof hij met zijn kwintet naast je staat te spelen. Subtiel groovy, zeer aanstekelijk.

Deze serie speelt zich af in New York, maar in de eerste afleveringen van het tweede seizoen zien we de dolende dertiger Dev Shah genieten van een sabbatical in het Italiaanse stadje Modena. Hij maakt pasta en geniet.

Onmisbare reisgids voor het Romeinse stadje dat geconserveerd is gebleven onder de as van de Vesuvius.

Ginzburg beschrijft in deze autobiografische roman in een web van intriges en emoties het verstikkende klimaat van Italië onder het fascisme aan de hand van de 16-jarige Anna.

De Israëlische Tal en Amir willen als homoseksueel stel een kindje, maar dat kan niet in eigen land. Ze komen uit bij surrogaatmoeders in Nepal. Maar dan begint het avontuur pas.

Onlangs vertaalde klassieker over hoe de Japanners zich opstelden in Mantsjoerije tijdens WOII.

Nieuwste album van één van Afrika’s belangrijkste zangstemmen, die zich graag uitspreekt over waar ze vroeger als meisje niks over mocht zeggen. lees meer…

De grandioze comeback die Oek de Jong in 2002 maakte met deze roman opent met een prachtige beschrijving van een vader die zijn dochter over de riethalmen in het water van de Friese Ee gooit. Het Friese water dat sowieso een constante is in De Jongs zeer zintuiglijke oeuvre. Een ideale roman voor de thuisblijvers.

De rol van Shell in Nigeria, maar ook van groeperingen eromheen, is fascinerend in dit ontvoeringsverhaal.

Gmunden zal nooit meer hetzelfde zijn na het lezen van de betoverende openingsscène in de nieuwe roman van Tomas Lieske over de fysici Niels Bohr en Paul Ehrenfest in 1924.

Terwijl Pakistan veiliger is dan tijden het geval was, toch deze roman over de dreiging van moslim-extremisten en wat je dan doet als moslim-weduwe of christelijke pleegdochter.

Aan de hand van de bewogen levens van zeven Russen die opgroeiden in de chaotische jaren negentig, schetst deze journaliste de huidige stand van zaken in haar geboorteland.

Voor wie beseft dat Rwanda een van de hardst groeiende economieën is, de film Hotel Rwanda heeft gezien en meer wil weten over de genocide, verteld door een gedesillusioneerde Canadees.

Over het eiland Bougainville, Papoea Nieuw-Guinea, dat een idylle is voor vakantiegangers, maar een probleem wordt wanneer Charles Dickens om de hoek komt kijken.

Ongewone roman over schuld, collaboratie en heldendom in de Burgeroorlog.

Roman over een man die na jaren terugkeert naar Turkije en in een in een thriller-achtige situatie belandt.

Op vakantie gaan is soms ook de behoefte even te ‘verdwijnen’. Maartje Duin maakte dit prachtige ‘audio-essay’ over die behoefte, met onder meer een vrouw die op een berg in Turkije is gaan wonen.

Amerika is niet echt lekker rustig op het moment, dus misschien kun je in het vliegtuig het beste luisteren naar de rustige, licht ironische en geruststellende pop van bescheiden gitaargod John Mayer. lees meer…

Een jonge, kersverse weduwe trekt met haar zoontje naar Essex in de hoop een nieuwe start te maken. Maar daar gaat het gerucht dat het mensenverslindende Monster van Essex terug is.

Verenigde Staten

Love + Radio: Greetings from Coney Island 2015 Een vrouw krijgt mysterieuze ansichtkaarten, een andere moet een groot verlies verwerken.

S-Town: Alle afleveringen 2017 Waarschijnlijk de beste podcast ooit gemaakt. Een moordmysterie wordt een fascinerend document over een klein stadje in Alabama. lees meer…

Arjen van Veelen: Amerikanen lopen niet Reportages uit murder capital St Louis maken onder meer duidelijk waarom vastgoedmagnaat Donald Trump tot president van de Verenigde Staten werd verkozen. De Correspondent, 216 blz. € 18

Gabriel Tallent: Mijn allerliefste schat Medocino in Californië lijkt op een links-liberaal hipsterparadijs, maar Gabriel Tallent laat in zijn ijzingwekkende romandebuut de achterkant van het gebied zien door de ogen van het veertienjarige meisje Turtle, dat off the grid leeft met een schoft van een vader. AmboAnthos, 463 blz. € 21,99

Claire Vaye Watkins: Battleborn Een sublieme verhalenbundel over de onherbergzame staat Nevada die vooral bekend is door de gokindustrie. In zeer uiteenlopende verhalen is het landschap steeds weer hoofdrolspeler. Arbeiderspers, 272 blz. € 24,99

Thomas Wolfde: Daal neder, engel Wolfe’s ronkende, barokke en oeverloze (op een goeie manier!) debuut uit 1929 is eindelijk vertaald. Het verhaal van de familie Gant is een nauwelijks verhulde autobiografie, wat indertijd bewoners van Asheville danig in het verkeerde keelgat schoot. Van Oorschot, 598 blz. € 34,99

F. Scott Fitzgerald: De Grote Gatsby Mogelijk de beste Amerikaanse roman over social climbing en de perverse Amerikaanse droom. Hoewel die zich deels afspeelt in Manhattan, vormen de stadjes East en West Egg, gemodelleerd naar Great Neck en Sands Point op Long Island, het brandpunt. LJ Veen, 208 blz. € 10

Hanya Yanagihara: Een klein leven Deze bestseller, geroemd als levensveranderende literatuur én gehekeld als slachtofferporno vertelt het verhaal van vier studievrienden in New York, en dan vooral dat van de zwaar getraumatiseerde Jude. Een duister sprookje, ongeschikt voor de zwakke maag. Nieuw Amsterdam, 752 blz. € 17,50

John Kennedy Toole: Een samenzwering van idioten Deze kleurrijke klassieker over een luie dertiger en diens ontmoetingen in het New Orleans van de jaren zestig, kent een tragische geschiedenis. De auteur heeft de publicatie ervan niet mee mogen maken – het boek verscheen pas elf jaar naar diens zelfmoord. Lebowski, 493 blz. € 21,90

William Faulkner: Terwijl ik al heenging Een gezin onderneemt een zinloze tocht vol tegenslagen naar een stervende moeder. Zoals veel werk van Faulkner speelt deze roman in het fictieve Yoknapatawpha County, feitelijk een doorslag van Oxford, Mississippi. en omgeving. Faulkners huis ligt in dat studentenstadje en kan bezocht worden, net als zijn graf. Eldorado, 255 blz. € 12,50

Ziggo Series & Movies XL / HBO: The Sopranos

(1999-2007) Klassieke serie over misdaadbaas Tony Soprano. Het is nog steeds mogelijk om een Sopranos-bustour door New Jersey (Pacific Northwest) te maken. Laatste stop: stripclub Satin Dolls, ofwel de ‘Bada Bing!’

Ziggo Series & Movies XL / HBO: Girls (2012-2017) Invloedrijke serie over twijfelende en dwalende grootstedelijke twintigers. Loop door hip Brooklyn (New York), doe een bakje koffie bij Café Grumpy en kom in een quarterlife (of midlife) crisis terecht.