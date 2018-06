Kamer stelt twee varianten van de milieuzone in

Nederlandse gemeenten die een milieuzone willen handhaven, moeten vanaf 2020 kiezen uit twee varianten. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) heeft vrijdag aan de Tweede Kamer de plannen bekendgemaakt voor zogenoemde ‘gele’ en ‘groene’ zones gebaseerd op het bouwjaar van de voertuigen.

Gemeenten worden niet verplicht om milieuzones te handhaven, maar wanneer ze dit wel doen wil Van Veldhoven dat ze kiezen tussen een streng of milder beleid. De groene zones zijn alleen toegankelijk voor zogeheten Euroklasse 4 of hoger. Dat zijn auto’s van vijftien jaar of nieuwer. In de gele zones mogen alleen dieselauto’s van de Euroklasse 3 of hoger komen. Dat zijn auto’s van twintig jaar jaar of nieuwer. De Euroklasse heeft betrekking op de Europese emissiestandaard, de hoeveelheid schadelijke stoffen die voertuigen mogen uitstoten. De Euroklasse valt grotendeels samen met het bouwjaar van de auto.

Benzineauto’s blijven in alle varianten welkom omdat deze sowieso minder schadelijk zijn voor het milieu. Voor onder andere oldtimers en voertuigen van mensen met een beperking kan een uitzondering worden gemaakt.

‘Einde aan wirwar van zones’

Van Veldhoven wil hiermee een einde maken aan de “wirwar van verschillende zones” die verwarrend zou zijn voor de consument. Zo kiest Amsterdam ervoor om oude vrachtwagens en bestelwagens (waaronder campers) die op diesel rijden, grotendeels te weren. In Rotterdam geldt de regel voor oude vrachtwagens en busjes ook, maar mogen ook diesleauto’s van voor 2001 het centrum niet in. Steden die nu hun eigen regels hanteren, moeten in 2020 ook op het nieuwe systeem over. Onder meer Nijmegen, Maastricht en Arnhem overwegen de invoer van milieuzones nog.

Eerder checkte NRC de bewering dat Arnhem de strengste milieuzone van Nederland zou krijgen. Dat schreven onder meer NOS, RTL Nieuws, Omroep Gelderland en ANP.

De kwestie leidde in Rotterdam eerder nog tot een rechtszaak waarin de Raad van State uiteindelijk oordeelde dat de stad oude auto’s met vervuilende motoren mocht weren uit het centrum. De hoogste bestuursrechter ging daarmee niet mee met een eerder oordeel van de rechter, die vond dat de economische schade van de invoering van de zone niet opwoog tegen de effecten op het milieu.