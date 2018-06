Irak vergeldt moorden met executies twaalf terreurverdachten

In Irak zijn twaalf terreurverdachten versneld geëxecuteerd als vergelding voor de moord op acht leden van de Iraakse veiligheidsdiensten. Premier Abadi gaf donderdag persoonlijk opdracht tot de uitvoering van de doodstraffen in de hoofdstad Bagdad.

Militanten van terreurgroep Islamitische Staat (IS) kidnapten onlangs zes militairen van het Iraakse leger langs de snelweg tussen Bagdad en het noorden van het land. De mannen werden volgens persbureau Reuters afgelopen weekend in een video getoond. Daarin dreigde de groepering de militairen binnen drie dagen te onthoofden als vrouwen gelieerd aan de IS niet werden vrijgelaten.

Het zou gaan om politieagenten of leden van een shi’itische paramilitaire groepering. Hoe de andere twee gedode mannen in handen van IS zijn gekomen, is niet duidelijk. Woensdag werden de acht verminkte lichamen, inclusief die van de zes gekidnapte mannen, opgetuigd met explosieven teruggevonden. Volgens het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken bleek uit een lijkschouwing dat de mannen vermoord waren voordat de deadline verlopen was.

Premier Abadi beval vervolgens tot een “directe uitvoer van de bestraffing van ter dood veroordeelde terroristen”. Het ging om verdachten die hun definitieve oordeel hadden gekregen. De zender Al Jazeera meldt dat in Irak momenteel meer dan driehonderd mensen hun doodstraf afwachten voor hun voor deelname aan IS, onder wie honderd vrouwen.

Oorlog tegen IS volgens premier voorbij, maar de strijd gaat door

Eind vorig jaar riep Abadi de overwinning uit op IS. Hoewel de terreurgroep versplinterd is, hebben militanten nog wel laatste stukken grond in handen langs de grens met Syrië. Ook is de groepering met regelmaat verantwoordelijk voor hinderlagen en aanslagen verspreid door Irak, voornamelijk op het Iraakse leger.

NRC bracht drie dagen door in rechtbanken in Irak om te kijken hoe de berechting van IS-verdachten in de praktijk toegaat: Dus u hoort niet bij IS? Toch levenslang