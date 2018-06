Amazon wordt online apotheker en gaat medicijnen op maat leveren

Webgigant Amazon neemt PillPack over, dat Amerikaanse consumenten voorgeschreven doses medicijnen levert. Hiermee creëert Amazon de mogelijkheid om zelf medicijnen op recept te gaan leveren. De overname werd donderdag bekendgemaakt.

PillPack levert voorverpakte doses van recepten en stuurt de gebruiker telkens de benodigde hoeveelheden medicijnen op via de post. Zo hoef je zelf niet in de rij te staan bij de apotheek of de arts te bellen voor een herhaalrecept, is de gedachte.

De gezondheidszorg heeft de warme interesse van Amazon; het bedrijf werkt bijvoorbeeld ook aan een ziektekostenverzekering voor de eigen medewerkers. Amazon (omzet 178 miljard dollar, 152 miljard euro) heeft in de VS zo’n 45 procent marktaandeel van alle online verkopen. Dat is echter maar 4 procent van alle winkelverkopen.

Verder groeien met de verkoop van boeken, luiers, elektronica of kleding is lastig. Daarom breidt Amazon uit buiten de VS en richt het zich op nieuwe gebieden, zoals medicijnen of dagelijkse boodschappen. Het beperkt zich ook niet meer tot online handel.

Vorig jaar nam Amazon de prijzige ‘gezonde’ supermarktketen Whole Foods over voor 13,7 miljard dollar. Amazon verlaagde inmiddels de prijzen in de supermarkt en om de omzet van Whole Foods verder te stuwen krijgen 'Prime’-leden – Amazons abonnementendienst – voordeel op hun boodschappen.

Ook bouwt Amazon zijn eigen fysieke winkels, waarbij klanten automatisch afrekenen. De boodschappen worden gescand door camera’s in de plafonds.

Vermoedelijk betaalde Amazon minder dan een miljard dollar voor PillPack. Walgreens, de Amerikaanse winkelketen, had volgens persbureau Bloomberg ook geprobeerd PillPack over te nemen. Het aandeel Walgreens daalde donderdag 10 procent, de Amerikaanse drogisterijketen CVS verloor 6 procent van zijn waarde.