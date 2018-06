Fusie Tata Steel en ThyssenKrupp stap dichterbij

De fusie tussen de Europese afdelingen van Tata Steel en het Duitse ThyssenKrupp is een stap dichterbij. De centrale ondernemingsraad (cor) van Tata Steel Nederland is akkoord met de fusie, meldt de cor in een persbericht. Dat is een belangrijke stap, zegt voorzitter Frits van Wieringen van de ondernemingsraad.

Het zal nog wel even duren voor de twee bedrijven echt samensmelten, zegt hij. De directies van beide ondernemingen moeten nu nog akkoord gaan en daarna moeten ook de mededingingsautoriteiten in Brussel de fusie nog goedkeuren. Tata Steel heeft toegezegd dat de cor nauw betrokken zal worden bij dit proces.

Aan de belangrijkste eisen van de ondernemingsraad is voldaan, zegt Van Wieringen. Zo zullen er geen gedwongen ontslagen vallen. Er is een garantie toegezegd tot 2026, aldus Van Wieringen. De Britse staalbedrijven van Tata Steel gaan mee in de nieuw te vormen joint venture, waarbij ThyssenKrupp en Tata Steel ieder 50 procent eigenaar zijn. Een aantal relatief kleine Britse bedrijven worden verkocht. Rond de 1.400 banen worden meeverkocht, zegt Van Wieringen.

Niet betrokken

Eerder lag de ondernemingsraad van Tata Steel Nederland dwars. De cor daagde de directie van het staalbedrijf zelfs voor de kantonrechter, omdat het nauwelijks betrokken zou worden bij de fusie met het Duitse ThyssenKrupp. Er bestonden grote zorgen over de fusieplannen. Hoewel er eerst werd gesproken over het schappen van 2.000 banen, leken dat er later zelfs 4.000 te worden. Dat gaat volgens de nieuwe fusieplannen dus niet gebeuren.

Ook bestonden er grote zorgen bij de ondernemingsraad over het verlies van zelfstandigheid bij Tata Steel Nederland in IJmuiden, een van de best renderende fabrieken in de joint venture.

Een belangrijke eis van de cor was dat Tata Steel Nederland een eigen onderneming zou blijven, binnen de joint venture, met een eigen directie en een eigen Raad van Commissarissen. Belangrijk is dat geld dat in IJmuiden wordt verdiend, ook geïnvesteerd kan worden in IJmuiden, zo vond ook de directie van IJmuiden. Die zorg is weggenomen: IJmuiden houdt een zelfstandig bestuur.

Eerder gingen ook de Duitse en Nederlandse vakbonden die betrokken zijn bij ThyssenKrupp en Tata Steel al akkoord met de huidige deal.