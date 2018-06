Een zege van België, maar of dat slim was moet blijken

In een wedstrijd die een helft lang gedoemd leek, viel kort na rust dan toch nog wat moois te beleven. Door een gevoelig, krullend afstandsschot met links van Adnan Januzaj versloeg België in Kaliningrad Engeland met 1-0.

België is daardoor ongeslagen groepswinnaar en treft maandag in de achtste finales Japan in Rostov. En: België zit nu in de helft van het speelschema dat als zeer zwaar wordt gezien, met onder meer Frankrijk, Portugal, Argentinië. Mocht Japan worden verslagen, dan wacht in de kwartfinale Brazilië of Mexico.

Engeland speelt dinsdagavond in Moskou tegen Colombia. In de kwartfinale wacht bij een zege Zwitserland of Zweden.

Voor het toernooi werd Engeland-België als een van de meest veelbelovende duels van de groepsfase gezien. Maar donderdag was de vraag vooral wie er werkelijk wilde winnen. De eerste plaats in de poule betekende zoals gezegd de op het oog zwaardere route naar een eventuele finale. Plus een complexer reisschema.

Vooraf zei de bondscoach van België, Roberto Martínez, al dat „winnen niet onze prioriteit” was. Zo werd het een veredelde oefenwedstrijd. België speelde met negen andere spelers ten opzichte van de laatste wedstrijd, onder anderen Kevin De Bruyne kreeg rust. Engeland voerde acht wijzigingen door.

Een helft lang leken beide ploegen een toneelstukje op te voeren: het was voetballen met de handrem erop. Bij rust klonk een fluitconcert.

Ja, je zou bij elkaar maar 1.500 euro hebben betaald om deze wedstrijd in Kaliningrad te kunnen bijwonen.

Mocht het duel gelijk zijn geëindigd dan had de stand in het fairplayklassement de doorslag gegeven. Daarin stond Engeland beter met twee gele kaarten tegen drie voor België. De Rode Duivels kregen er in de eerste helft nog twee gele kaarten bij. België lag zo prima op koers voor de tweede plaats in de poule.

Maar toen was daar na rust plots die goal van Januzaj. En won België. Of het zichzelf daarmee een dienst heeft bewezen zal in het vervolg van het toernooi moeten blijken – Colombia in de achtste finale zal ook een lastige horde zijn voor Engeland.

Colombia plaatste zich door een 1-0 zege op Senegal. Daarmee hielpen ze Japan, dat met 1-0 verloor van Polen. Senegal en Japan eindigden als tweede in groep H op 4 punten en een gelijk doelsaldo (4-4). Op basis van gele kaarten, een unicum, moeten de Senegalezen daarom naar huis. Senegal had zes gele kaarten, Japan vier.