Zomerpech: een duik het ziekenhuis in

Marjolein Praet nam een duik voor de kust van Bali en werd wakker in Singapore. Een romantische vakantie die twee weken zou duren veranderde na een duikongeluk plots in een traject van ambulances, buitenlandse ziekenhuizen en een spontaan huwelijk.

Het was de eerste verre reis die de Zeeuwse Praet (35) maakte met haar Hans. Ze waren drie jaar samen toen ze in 2006 het Indonesische eiland Bali bezochten. Na twee weken rondreizen wilde het stel de vakantie afsluiten met twee duiken bij het dorpje Tulamben. „Echt een toplocatie”, vertelt Praet. „Er ligt een gezonken marineschip en je kunt walvishaaien en zwartpunthaaien zien.”

De eerste duik verloopt soepel. Na de lunch laten ze zich opnieuw in het water zakken. Op 25 meter diepte gaat het mis.

Praet komt in een sterke stroming terecht en voelt zich afdrijven. „Ik raakte in paniek, was gedesoriënteerd. Het enige wat ik wilde was naar boven.” Ze blaast haar trimvest op en schiet binnen een paar seconden naar het wateroppervlak. Haar lichaam heeft niet de kans om te wennen aan het drukverschil en ze verliest het bewustzijn.

Als ze weer wakker wordt, ligt ze in een ziekenhuis in Singapore. Hier krijgt ze te horen dat ze tien dagen in coma heeft gelegen in de Balinese hoofdstad Denpasar. Met een propellervliegtuigje is ze naar Singapore gebracht.

Haar vriend mag twee keer per dag een half uur langskomen. Het stel is niet getrouwd en volgens de Singaporese regels mag hij daarom niet vaker op bezoek. Tijdens een van de bezoekjes besluiten ze na terugkeer te gaan trouwen. „We dachten: wat kunnen we doen om dit een volgende keer te voorkomen? Dat was het antwoord”, zegt Praet.

Na elf dagen is ze sterk genoeg voor de vlucht naar huis. Terwijl haar vriend op een passagiersstoel zit, ligt Praet in een speciale Intensive Care-unit. Als ze enkele maanden na thuiskomst weer opgeknapt is, trouwt ze in kleine kring met Hans.

Het is wonderbaarlijk genoeg niet de enige pechvakantie die het stel meemaakte. Ze overleefden een overstroming in Zuid-Frankrijk, rellen in Madrid en een vulkaanuitbarsting op Java. Hun vakantielocatie is voor vrienden een graadmeter geworden voor hoe gevaarlijk het ergens is.

„Toch gaan we nog steeds onbezorgd op reis”, zegt Praet. Wel staan de nummers van Eurocross en de ANWB-alarmcentrale prominent in haar contactenlijst. Ook haar noodtas, met paspoorten en belangrijke papieren, is altijd binnen handbereik.