De 42-jarige Jose Guardado die als gevolg van president Trumps immigratiebeleid van zijn 12-jarige zoon gescheiden werd, tijdens een interview dat hij na zijn uitzetting uit de V.S. gaf in zijn woning in Eden in Honduras. Guardado is een van de vele mensen die door het strenge immigratiebeleid van Trump zonder zijn kind terug naar huis is gestuurd en zei niet te weten hoelang het zal duren voor hij zijn zoon weer zal zien.

Foto Carlos Jasso / REUTERS