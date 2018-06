Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

The New York Times maakte op basis van interviews, sociale media en satellietbeelden een indrukwekkende reconstructie - met video en virtual reality - over de chemische bom die Douma trof op 7 april 2018. Tip van redacteur Lisa Dupuy.

Buitenlandchef Marloes de Koning tipt dit stuk in Der Spiegel over hoe de architect van de Turkijedeal de vernieuwde migratieaanpak van de Europese Unie het liefst ziet.

Twintig bewogen jaren uit het leven van een Syrische vluchteling

Columnist Carolien Roelants tipt dit stuk van Al Jumhuriya - een website die in 2012 door een groep Syrische schrijvers is opgericht - over twintig bewogen jaren uit het leven van wat nu een Syrische vluchteling is.