Burgers en bedrijven krijgen inspraak bij invoering vliegtaks

Het kabinet geeft burgers en bedrijven de gelegenheid om hun zegje te doen over de invoering van de vliegtaks. Op internetconsultatie.nl kunnen Nederlanders van 5 juli tot en met 5 september suggesties aandragen, schrijft staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) vrijdag aan de Tweede Kamer. De regering wil de vliegheffing in 2021 gaan invoeren.

De consultatie moet het kabinet helpen om te bepalen welke vorm van vliegbelasting het gaat invoeren. Er zijn drie mogelijkheden: een nationale belasting per vliegtuig, een nationale heffing per vertrekkende passagier of een luchtvaarttaks op Europees niveau. De internetconsultatie is voor opmerkingen op de eerste twee varianten.

Dat er een vliegtaks komt, is zeker. Het voornemen staat in het regeerakkoord. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie schrijven daarin dat ze in eerste instantie inzetten op een Europese belasting. Maar als dat niet op tijd lukt, zegt het kabinet zelf een heffing te gaan invoeren. Begin deze maand benadrukte staatssecretaris Snel dat dit voornemen nog steeds geldt.

Effecten ‘relatief klein’

Het is de bedoeling dat passagiers door de vliegtaks meer rekening gaan houden met het milieu. De milieueffecten van de heffing zijn niettemin “relatief klein”, staat in een rapport van onderzoeksbureau CE Delft dat vrijdag aan de Kamer werd voorgelegd. De onderzoekers verwachten dat de vliegmaatschappijen de belasting voor eigen rekening gaan nemen. Dat is mogelijk doordat de drukte op Schiphol de ticketprijzen opstuwt. Passagiers merken zo niets van de heffing, waardoor het aantal vluchten niet afneemt.

In het najaar wil het kabinet bekend maken op welke vorm van vliegtaks de keuze is gevallen. Om ervoor te zorgen dat de luchtvaartbelasting op tijd kan worden ingevoerd, is het volgens Snel noodzakelijk om alle drie de mogelijkheden nu al te gaan uitwerken. Mochten er vóór 2021 alsnog Europese afspraken worden gemaakt, dan kunnen de Nederlandse wetsvoorstellen weer van tafel.