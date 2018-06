Buma Boy Edgar Prijs voor pianist en componist Jasper van ’t Hof

Pianist en componist Jasper van ’t Hof heeft de Buma Boy Edgar Prijs 2018 gewonnen, de belangrijkste prijs in Nederland op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek. Dit is vrijdag bekendgemaakt op InJazz, het tweedaagse netwerk- en showcase-evenement voor jazz in Rotterdam. De prijs bestaat uit het wisselbeeld ‘John Coltrane’ van Jan Wolkers, 12.500 euro en een door Van ’t Hof zelf samen te stellen concertavond in het Bimhuis in Amsterdam.

Als eigenzinnige toetsenist geniet Jasper van ’t Hof (1947) bekendheid als toonaangevend vernieuwer in de Europse jazzscene. Meermaals is hij door internationale jazztijdschriften uitgeroepen tot ‘beste jazzpianist van Europa’. Van ’t Hof, autodidact op zijn instrument, schreef meer dan vijfhonderd composities en bracht bijna tachtig cd’s uit.

Hij heeft zich op de (elektrische) piano, synthesizer en ook het kerkorgel „decennialang als een genre-overstijgend instrumentalist en componist bewezen”, aldus de Boy Edgar Prijs-jury. „Zijn veelzijdigheid en lange staat van dienst is zo imposant dat de jury zich al bij het eerste beraad verbaasd afvroeg hoe het toch kan dat deze begenadigde toetsenvirtuoos de prijs nog niet eerder heeft gewonnen.”

„Wat een eer! Ik ben zo trots”, reageert Jasper van ’t Hof op de toekenning. „Deze waardering is onbeschrijfelijk. Ik ben ook heel blij dat het nu bekend is gemaakt want het was deze week een moeilijk te dragen geheim voor mijn jazzvrienden.” De prijs, zegt hij, geeft hem het gevoel „dat hij er nu echt bij hoort”. De pianist verlegde zijn werkterrein, vooral met zijn wereldband Pili Pili, al vroeg naar het buitenland. Jaren resideerde de pianist in Frankrijk en Duitsland waar hij gewoonweg veel meer concerten kon geven dan in eigen land, „waar zoveel goede muzikanten elkaar in de weg zitten”. De laatste jaren treedt hij weer vaker op in Nederland, tegenwoordig woont hij in Olst in Overijssel.

Jasper van ’t Hof wordt geroemd om zijn imposante oeuvre, het resultaat van vijftig jaar professioneel musiceren. Beroepsmuzikant werd hij op zijn 21ste, op aandringen van jazzdrummer en tevens Boy Edgar Prijs-winnaar Pierre Courbois. Met hem ontwikkelde Van ’t Hof een geheel eigen versie van de elektrische jazz, die hij ‘free fusion’ noemt. Daarin wint muzikaal avontuur het van het etaleren van instrumentale virtuositeit.

De jury roemt ook het gegeven dat de toetsenist een van de eerste Europese jazzmusici van naam was die de synthesizer inzette als improvisatie-instrument. „Waar hij ook achter zijn klavier plaatsneemt, altijd lijkt er iets bijzonders te gaan gebeuren.”

Musiceren is fantastisch, vindt Van ’t Hof. „De bühne is als mijn huiskamer, het voelt er altijd als thuiskomen. Het gesprek dat ik met het publiek voer via mijn piano levert een mooi spanningsveld op. ‘Mét mekaar, vúr elkaar’, zoals ze hier in het oosten zeggen. Nadrukkelijk doe ik handreikingen achter mijn piano. Een geintje, een lach. Humor helpt de absurditeit van jezelf in te zien.”

Het prijzengeld denkt de pianist te spenderen aan het repareren van zijn dak, waarin asbest zit. Voor het concert op de avond van de prijsuitreiking gaat hij speciaal componeren. De pianist wil voor het concert bevriende musici als de saxofonisten Tineke Postma, Dick de Graaf, Paul van Kemenade, trompettist Eric Vloeimans en drummer Pierre Courbois vragen.