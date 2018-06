‘Amusement heeft ook publieke waarde’

Hilversum werd deze week opgeschrikt door het nieuws dat de publieke omroep volgend jaar gaat bezuinigen op de journalistieke tv-programma’s van NPO 2. Wegens teruglopende reclame-inkomsten legt minister Slob (Media) de NPO een korting op van 62 miljoen euro. Brandpunt + verdwijnt van tv, minstens vier andere programma’s krijgen veel minder zendtijd. Andere Tijden en Tegenlicht sprongen op de barricade, twitterende kijkers, en ook de vakbonden FNV en NVJ roerden zich.

Waarom bezuinigt u op journalistieke programma’s?

„We gaan niet bezuinigen op journalistieke programma’s. We geven volgend jaar net zoveel uit aan journalistiek als dit jaar. Er is een forse bezuiniging aangekondigd en tegelijkertijd willen we onze programmering vernieuwen. Je ziet nu dat beide zaken in de publiciteit door elkaar lopen. Overigens is er is er nog geen formeel besluit genomen. Het geld dat we onttrekken aan programma’s die stoppen of een kortere reeks krijgen, stoppen we in nieuwe onderzoeksjournalistieke programma’s en in online journalistiek.”

Het is dus geen bezuiniging, maar vernieuwing?

„Precies. Uit onderzoek blijkt dat we met ons journalistieke aanbod een steeds kleiner publiek bereiken. Dus moeten we werken aan nieuwe vormen, ook online en on demand. Dit is bedoeld om nieuwe, vooral jonge kijkers te trekken. De groep die van Tegenlicht houdt, wordt al zeer goed bediend door de publieke omroep en komt voldoende aan zijn trekken.”

Maar u gaat toch wel 7,5 miljoen bezuinigen op NPO 2?

„Ja, maar dat doen we juist op andere genres: serviceprogramma’s, levensbeschouwing, human interest. We willen dat NPO 2 juist een sterker journalistiek platform wordt.”

Waarom worden juist NPO 2 en NPO 3 zo aangepakt en NPO 1 ontzien?

„Ook op NPO 1 wordt bezuinigd, maar inderdaad minder. NPO 2 en NPO 3 zijn op deelpublieken gericht. NPO 1 is de nationale zender die alle generaties en lagen van de bevolking met elkaar verbindt – bijvoorbeeld door Jinek en het WK voetbal. En dat is onze belangrijkste opdracht: mensen verbinden.”

Waarom bespaart u niet op amusement van twijfelachtige publieke waarde?

„Dat is een heel elitaire opvatting en deze klopt ook niet. Ook in die hoek verdwijnen titels. Op NPO 1 brengen we voornamelijk informatie en journalistiek, van De wereld draait door en het Achtuurjournaal tot de late talkshows. Daartussen zitten maar een paar amusementsprogramma’s, die in publieksonderzoek ook hoog scoren op ‘publieke waarde’. Daarmee kunnen we moeilijk te bereiken publieksgroepen aan ons binden: jongeren en mensen uit andere sociale klassen. En die programma’s zorgen er ook nog eens voor dat andere programma’s een breder publiek bereiken.”

Maakt u de publieke omroep zo niet te commercieel, te afhankelijk van kijkcijfers en reclames?

„Ik denk helemaal niet commercieel. En reclame-inkomsten gaan niet rechtstreeks naar de NPO, maar naar het ministerie. Om impact te hebben, willen we zoveel mogelijk mensen bereiken. Dat is niet commercieel, dat is onze publieke opdracht.”

Zit de NPO in een spreidstand en is de rek uit de benen?

„Ja. Deze bezuiniging kunnen we niet meer verwerken zonder hard in te grijpen in de programmering. De discussie zou moeten gaan over de vraag of tegenvallers op ons verhaald moeten worden, of dat de minister ze gewoon compenseert. Dan hadden we niet in deze kaalslag gezeten.”