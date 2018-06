‘Aantal vluchtelingen aan grens Zuid-Syrië loopt op tot 120.000’

Meer dan 120.000 gevluchte Syriërs zitten vast aan de grens met Jordanië en de door Israël bezette Golanhoogten. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten vrijdag. Ze zijn op de vlucht geslagen voor een offensief van het Syrische regime, maar de grenzen zitten dicht. De VN meldden een dag eerder dat er sprake was van zo’n 50.000 ontheemde burgers.

Het leger van president Bashar al-Assad is deze maand bezig met een gestage opmars naar het zuiden, gesteund door de Russische luchtmacht. De provincie Deraa met de gelijknamige hoofdstad is nog gedeeltelijk in handen van terreurgroep Islamitische Staat en de rebellen van Vrije Syrische Leger (FSA) en viel tot voor kort nog onder een de-escalatieovereenkomst tussen de strijdende partijen. Volgens het Syrisch Observatorium, dat vanuit het Verenigd Koninkrijk de burgeroorlog onderzoekt, zijn bij bombardementen al zeker honderd burgerdoden gevallen.

‘Catastrofe vergelijkbaar met Oost-Ghouta’

Het Syrische regime is bezig met een opmars naar het zuiden.

De VN-commissaris voor mensenrechten Zeid Ra’ad al-Hussein waarschuwt voor een “catastrofe” vergelijkbaar met het beleg van Oost-Ghouta, meldt persbureau Reuters. In die voormalige rebellenenclave ten oosten van de hoofdstad Damascus kwamen eerder dit jaar zeker duizend burgers om het leven bij bombardementen. Volgens de commissaris zijn er berichten dat IS in Deraa burgers vasthoudt.

Het Israëlische leger zegt dat het zo’n zestig ton aan humanitaire hulp voor de vluchtelingen heeft geleverd. Het gaat om zo’n driehonderd tenten, voedsel en medische voorraden. Israël weigert de grens open te stellen vanwege het hoge aantal Syriërs dat zich daar verzameld heeft. Ook Jordanië wil de vluchtelingen niet binnenlaten, omdat het land al ruim 600.000 vluchtelingen herbergt.