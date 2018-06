Doden bij aanslag op West-Afrikaanse antiterreurmacht

Bij een aanslag op het hoofdkwartier van de West-Afrikaanse antiterreurmacht G5 Sahel in Mali zijn vrijdag ten minste twee militairen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AP op basis van G5-functionarissen. Persbureau AFP heeft intussen van bronnen bij het plaatselijke ziekenhuis en het leger vernomen dat er minstens zes doden zijn. Een onbekend aantal mensen raakte gewond.

De aanval, in de plaats Sévaré, begon volgens getuigen met een zware explosie. Daarna klonken schoten uit automatische wapens. G5-commandant Didier Dacko zegt tegen AP dat de ontploffing het werk was van een zelfmoordterrorist, die zichzelf opblies in een auto. Volgens Dacko wordt er nog gevochten rond het hoofdkwartier. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

De G5 Sahel is een samenwerkingsverband tussen Mali, Burkina Faso, Tsjaad, Niger en Mauritanië en bestaat sinds 2014. Vorig jaar zetten de vijf landen een 5.000 man tellende antiterreuroperatie op, met miljoenensteun van onder meer de EU. Vrijdag was het G5-hoofdkwartier voor het eerst doelwit van een aanslag.

In West-Afrika zijn meerdere jihadistische bewegingen actief, die vaak banden hebben met Al-Qaida of Islamitische Staat. Zij plegen geregeld aanslagen op politieagenten en militairen, ook die van de VN-missie in Mali. In Sévaré sloegen de terroristen al eens eerder toe: bij een aanval op een hotel in 2015 vielen dertien doden.