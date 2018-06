Wat Guus Valk het meest bijbleef van zijn correspondentschap

De witte met het zwarte hart Ik ontmoette in 2015 een zwart echtpaar in Charleston, een dag na de racistische moordpartij in Mother Emanuel. Ze hadden ooit per ongeluk een wit kind geadopteerd, en het gezin weet als geen ander wat racisme en hypocrisie in Amerika betekenen. Ik heb nog altijd contact met ze. Ze hielpen me Amerika te doorgronden. Lees hier: De witte met het zwarte hart

De mislukte executie Dit onderwerp had de grootste persoonlijke impact op me. Ik wilde een reportage over de doodstraf maken, en regelde dat ik bij de executie van Clayton Lockett kon zijn. Maar er was gedoe over het middel om hem te doden, en de zaak kreeg landelijke aandacht. Om die reden raakte ik mijn plekje kwijt in de zaal. Achteraf weet ik niet of dat juist goed of slecht was: de executie duurde bijna drie kwartier, en leidde tot een de facto moratorium op executies. Lees hier: ‘Hij wist dat het fout zou gaan’

De polarisatie in Amerika De diepe polarisatie in Amerika, zeker in het Trump-tijdperk, had ook een persoonlijke dimensie. Ik wilde beschrijven hoe Amerika in tweeën is gesplitst, en wat dat betekent voor mijn stad, Washington. Zo kwam ik terecht bij een country-concert en een honkbalwedstrijd voor kinderen in mijn buurt. Lees hier: Van country tot honkbal, in Amerika is alles gepolariseerd

Lange gesprekken met politieke hoofdrolspelers Meestal mislukt het, maar soms heb je geluk, en krijg je tijd om lang met politieke hoofdrolspelers te praten. Het lukte bij Trumps vriend en adviseur Roger Stone, toen die net een cruciale rol kreeg in het Rusland-dossier. En het lukte bij Jeb Bush, die zijn eerste interview na zijn mislukte presidentsrace aan NRC gaf. Lees hier het interview met Roger Stone: ‘Ik bel Trump niet, Trump belt mij’ En lees hier het interview met Jeb Bush: Ik ontdekte dat politiek een personality show is geworden