Zo reageert de wereldpers op het Duitse debacle

De grootste sensatie op het WK voetbal tot nu toe zal woensdag weinigen zijn ontgaan: titelverdediger Duitsland moet naar huis. Na een nederlaag tegen Mexico en een fortuinlijke overwinning op Zweden, ging die Mannschaft tegen Zuid-Korea opnieuw onderuit. Voor het eerst in de WK-geschiedenis komen de Duitsers niet verder dan de groepsfase.

Vanzelfsprekend openden wereldwijd vrijwel alle grote kranten met het Duitse debacle. Hieronder een selectie.

Bild illustreert de vrije val van het Duitse elftal het meest treffend. De krant verwijst terug naar zijn eigen voorpagina van vier jaar geleden, toen de sfeer heel anders was: Duitsland had toen net in de halve finale gastland Brazilië met 7-1 verpletterd.

De Britse boulevardcollega’s van Bild bij The Sun maken geen geheim van hun leedvermaak over de onttroning van de wereldkampioen:

The Sun dedicates their front page to ridicule of Germany's World Cup defeat, while also offering a £5 voucher for a German supermarket pic.twitter.com/awBTElf3wP

Intussen zijn de Italianen, die voor het eerst in zestig jaar ontbreken op een WK-eindronde, allerminst verdrietig nu Duitsland eruit ligt. Dat valt tenminste op te maken uit de voorpagina van de Corriere dello Sport:

Corriere dello Sport (One of the biggest Italian newspapers) has this as their front page this morning:

See you (Germany) at the beach. 🤣 pic.twitter.com/9HzjwG7Kkx

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 28 juni 2018