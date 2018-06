WK voetbal dag 15: Colombia en Japan naar tweede ronde

De ploeg moest het een belangrijk deel van de wedstrijd doen zonder sterspeler James Rodriguez. De aanvaller verliet al na een half uur geblesseerd het veld. Het is onduidelijk of hij het toernooi nog kan voortzetten. Even daarvoor was Colombia al een mogelijke achterstand ontsnapt toen een al gegeven penalty op advies van videoscheidsrechter Danny Makkelie werd teruggedraaid. Davinson Sánchez voerde een tackle op de bal uit en nam daarop tegenstander Mané mee. Geen strafschop, oordeelde scheidsrechter Milorad Mazic na het zien van de beelden.

De 1-0 kwam in de 71ste minuut op het conto van Yerry Mina. De Colombiaan kopte een voorzet knap binnen achter de weifelende keeper van Senegal. De Afrikaanse doelman leek bij het doelpunt achter de doellijn te keepen.

Ondanks een offensief dat Senegal nog enkele goede kansen opleverde, wist Colombia de voorsprong vast te houden. De Senegalezen waren, mede door het resultaat van Japan-Polen (0-1), uitgeschakeld. In de achtste finales speelt Colombia tegen Engeland of België, die het later vandaag tegen elkaar opnemen.