Vrij zijn is…een work-out met Zonnestralen

Het is halftien ’s ochtends en we staan op een grasveld in het Kralingse bos in Rotterdam. Verderop worden groepjes zwetende buitensporters in fluorescerende kleding gedrild door schreeuwende sportinstructeurs. Maar door vriendinnengroep ‘Zonnestraal’ wordt er tijdens de eerste tien minuten van hun work-out voornamelijk gebabbeld en gelachen. De groep, vernoemd naar een christelijk kinderliedje, bestaat normaal uit twaalf zwarte vrouwen, van wie er acht aanwezig zijn. Ze dragen allemaal een wit T-shirt en een zwarte sportbroek. „Voor meer sociale cohesie”, verklaart Henna Simson (60). De benjamin van de groep is 47 . „De rest is zestig-plus”, volgens Jeanne Parker (62). „Spreek voor jezelf!” roept Virginia Wolff (56).

De vrouwen kennen elkaar al jaren, van het werk of uit de kerk of uit Suriname nog. „We geven elkaar advies”, zegt Simson. „We ‘bekrachtigen’ elkaar. We proberen elkaar zo veel mogelijk in de juiste richting te duwen.” Ze lachen, huilen en discussiëren samen en sinds een aantal weken sporten ze dus. Elke zaterdagochtend, anderhalf uur. Simson: „Op een bepaalde leeftijd vliegen de kilo’s eraan, juist waar je niet wilt aankomen, dat is gewoon een gegeven.” Wolff: „We zijn Surinaamse vrouwen, toch? Lekker veel eten, daar houden we van.”

Sporten doe je niet alleen om fit te zijn, je doet het om te onderhouden wat je hebt gekregen van God en van de mensen die voor jou kwamen

Wolff, die in het dagelijks leven werkt als sportinstructeur, is verantwoordelijk voor het programma. „Als we jong zijn bewegen we ontzettend veel, maar op latere leeftijd is het voor veel vrouwen moeilijk om hun weg naar de sportschool te vinden.” Ze maakt het sportprogramma elke week een beetje pittiger. „Je moet niet alles in één keer doen, dan blijft daarna iedereen thuis.” Vandaag loodst Wolff haar vriendinnen door rek- en strekoefeningen en balspelletjes. Ze laat hen rennen langs pionnen en huppelen over het gras. Soms laat ze haar vriendinnen een kinderliedje zingen. „Om de moraal erin te houden.”

‘Zo’n sessie is meer dan een sportoefening,” vertelt Simson. „Het is ook een evaluatie van de afgelopen week, een moment om samen te zijn.” Elke sessie begint en eindigt in een kringetje, met bidden. Simson: „Sporten doe je niet alleen om fit te zijn, je doet het om te onderhouden wat je hebt gekregen van God en van de mensen die voor jou kwamen.” Wolff: „Je moet dankbaar zijn dat je dit leven hebt gekregen, dat is een kostbaar geschenk. Wij willen een zonnestraal zijn, warmte en vrolijkheid uitstralen naar buiten.” Iedereen is welkom in de groep, mannen ook. Al zijn hún mannen vanochtend in bed blijven liggen. „Die hadden hun work-out al gehad!” roept Judith Verwey (59), waarop een bulderend gelach uitbreekt. „Op de hometrainer hoor”, lacht ze. „Ik weet niet waar jullie aan denken?”