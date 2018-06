En ik maar denken dat de Russische keuken vettig en zwaar is

Afgelopen maand mocht ik voor het WK voetbal Rusland bezoeken en greep meteen de kans om de culinaire schatten uit te proberen. Ik moet bekennen dat ik wat vooroordelen had over de Russische keuken. Vettig, zwaar en monotoon. Proeven is geloven. De Russen zelf waren gastvrij, een tikkeltje introvert en, wanneer uitgedaagd, gemoedelijk. Het eten was overal smakelijk en met zorg klaargemaakt. Vooral de Oezbeekse en Georgische keuken maakten indruk op me. Op de Oezbeekse keuken kom ik deze zomer terug.

In alle menu’s staat per gerecht hoeveel gram voedsel er wordt geserveerd. Ook op het vliegveld van Moskou werd het voedsel tot op de gram afgewogen.

Wel moet je langer dan in Nederland wachten op je eten. Er staat echt een kok in de keuken te koken. De Russische koolsoep, borsj, die ik om twee uur ’s nachts in de provinciestad Voronezj at, zal ik niet snel vergeten. Wat ik niet in Rusland at, was de Russische salade. Die at ik samen met Saïda in Tanger in een Spaans restaurant. Het deed ons het hoofdgerecht vergeten. Het liefst zou ik elke dag Russische salade eten. Het aantrekkelijke ervan is dat zowel beginnende als ervaren koks er plezier aan kunnen beleven. En hoe vaker je hem maakt, hoe meer je erop kunt variëren.

Van oorsprong was het een complex gerecht, uitgevonden door een Fransman die in Moskou ten tijde van het bewind van Alexander de Tweede een restaurant bestierde. Die Russische salade bezweek zowat aan zijn ingrediënten waaronder gans, kreeftjes en truffel. Russische salade kan zonder al die franje.

De Russische salade van Saïda is geïnspireerd op de salade die we in de Marokkaanse havenstad aten. De smeuïgheid krijg je door aardappels en yoghurt-mayonaise te mengen en past goed bij het nuttigen van koude dranken. Nederland is trouwens een echt Russische salade-land. Door het rijke aanbod van Hollandse aardappelen en goede mayonaise kunnen we de Russische salade echt met smaak bereiden. Wil je dat de Russische salade nog wat vetter wordt, vervang dan de yoghurt-mayonaise door echte mayonaise.

Prijatnogo appetita!

Russische aardappelsalade (tapas)

(4-6 personen)

500 gr vastkokende aardappels in blokjes vam 0,5×0,5 cm; 1 medium wortel in blokjes van 0,5×0,5 cm; 2 eieren; 150 gr doperwten (uit blik of voorgekookt); 5 of 6 augurkjes; 3 eetlepels zilveruitjes; 3 el yoghurtmayonaise; 1 eetlepel volle yoghurt; peper en zout

Breng een pan met water aan de kook. Kook hierin de eieren in tien minuten hard. Afgieten en meteen laten schrikken met koud water. Pel de eieren als ze afgekoeld zijn.

Zet ondertussen nog een pan met water op het vuur. Schil en snijd de aardappels in blokjes. Schil en snijd de peen ook in blokjes van gelijke grootte.

Voeg een halve theelepel zout aan de pan met kokend water toe en kook de aardappels en de wortels samen in 5 minuten bijtgaar.

Giet de blokjes aardappel en wortel af. Laat afkoelen. Schil de appel, ontdaan van klokhuis, en snij in blokjes van een halve bij een halve centimeter. Snijd de augurkjes ook in gelijke blokjes.

Doe aardappel en wortel in een grote schaal en prak deze grof. Voeg de appel, doperwten, augurkjes en de eieren toe. Roer het geheel door elkaar.

Voeg naar smaak yoghurtmayonaise toe, net als peper en zout. Mengen en klaar.

De volgende dag smaakte de Russische salade nog beter. In de koelkast bewaren met aluminiumfolie eroverheen.