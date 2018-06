Ophef in Colombia na drugs-grappen WK-talkshow NOS

„Hoe moeten wij reageren op steeds weer deze kwetsende aantijgingen?”, vraagt de Colombiaanse krant El Tiempo zich af na de ophef van deze week in Colombia over uitlatingen in de Nederlandse talkshow Studio Rusland (NOS) rond de WK-wedstrijd Colombia-Polen.

Tijdens deze uitzending maakte presentator Hugo Borst, die in de studio zat met de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb een ‘grapje’ over de vele Colombiaanse fans in het stadion. Een gele zee, zei de commentator, waarna Aboutaleb aankaartte dat Colombia geen rijk land is, en ook nog eens is verscheurd door een lange burgeroorlog. „Je vraagt je af waar ze dit van betalen. Waarschijnlijk sparen ze jaren; het is natuurlijk toch een groot voetballand”, aldus Aboutaleb.

Borst opperde dat oud-drugsdealer Pablo Escobar daar wel iets mee te maken kon hebben. „Hij had overal cocaïne en geld begraven. Misschien hebben ze in hun tuin wel zo’n kistje opgegraven.” Aboutaleb voegde er lacherig aan toe dat ze van ‘dit spul’ uit Colombia in Rotterdam alles afweten.

Het filmpje ging onmiddellijk viral. Op sociale media reageerden Colombianen boos op de in hun ogen schandalige en respectloze opmerkingen op de Nederlandse tv, waarbij nota bene een burgemeester betrokken was. „Ze geven commentaar bij een wedstrijd en ze weten niets van het land af!” aldus een Colombiaanse op nieuwssite LA FM, waar het filmpje in korte tijd al 11.000 keer werd gedeeld. „Bij voetbal wordt iedereen gedreven door emoties: journalisten, publiek, analisten”, zegt Maria Paula Martinez van de Los Andes Universiteit in El Tiempo. „In Latijns-Amerika wordt voetbal anders beleefd dan in het westen. Zo’n opmerking zou in een andere context misschien voor minder ophef zorgen; nu voelt een hele natie zich diep beledigd.”

Het is niet de eerste keer dat Colombia doelwit is van beledigingen. Zo publiceerde het Spaanse blad Panenka een WK-special waarin het Colombiaanse team de „Elf van Narcos” wordt genoemd, naar beroemde Colombiaanse dealers als Escobar en de broers Ochoa. Na ophef bood het tijdschrift excuses aan. Borst daarentegen verbaast zich over de commotie. „De humor druipt er toch vanaf? Dat hebben de Colombianen vast wel door”, stelde hij in een reactie in de media.

Lees ook: NOS een A-merk? Met de microfoon zijn we een voetbaldwerg

De Colombiaanse media-analist Mario Moreles oppert in El Tiempo dat het tijd wordt dat Colombianen aan de buitenwereld tonen dat de stereotype denkbeelden achterhaald zijn. „Colombia is meer dan de link met Escobar. Blijkbaar moeten we nog harder ons best doen.”

Had Hugo Borst zich verdiept in het land dat die avond speelde dan had hij geweten dat Colombia, met 48 miljoen inwoners, een groei-economie is in Latijns-Amerika en in trek is bij investeerders. Een groeiende middenklasse heeft bovendien, die zich zelfs kan veroorloven naar Rusland te reizen om hun land aan te moedigen.