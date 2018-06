‘Officier van justitie hield Holleeder hand boven hoofd’

Een officier van justitie zou Willem Holleeder jarenlang de hand boven het hoofd gehouden hebben. Dat zei zijn zus Astrid Holleeder donderdag in de extra beveiligde rechtbank van Amsterdam. Daardoor zou Holleeder in diverse zaken niet eerder zijn vervolgd, schrijft persbureau ANP.

De zus van de topcrimineel weigerde aanvankelijk een specifieke naam te noemen. Dat wekte irritatie op bij zowel Holleeder als zijn advocaat, die wilden dat de naam van de desbetreffende officier van justitie bekend werd gemaakt. Astrid Holleeder zei later bereid te zijn om de officier bij naam te noemen, maar op voorwaarde dat deze via de media niet alsnog in het publieke domein terecht zou komen. De deuren van de rechtbank werden op verzoek van de advocaat van Holleeder daarom gesloten.

‘In geheim naar politie’

Donderdag was de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van het dossier over Willem Endstra. De crimineel werd eerder al veroordeeld voor het structureel afpersen van vastgoedhandelaar Endstra, die in 2004 in Amsterdam werd vermoord. Volgens Astrid Holleeder werd Endstra destijds gedood in opdracht van haar broer omdat de vastgoedman in het geheim met de politie sprak over de afpersing.