Nieuwe cao detailhandel, FNV doet niet mee

Er is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de detailhandel, maar de grootste vakbond FNV doet niet mee. De bond is het niet eens met de afgesproken loonsverhoging van 1 procent. Onder de vorige overeenkomst, die uit 2015, zette FNV ook al geen handtekening.

De nieuwe cao is overeengekomen tussen werkgeversorganisatie Inretail en kleinere bonden CNV, De Unie en Alternatief Voor Vakbond (AVV), melden de betrokken partijen donderdag. De bonden leggen de afspraken de komende tijd voor aan hun leden, doorgaans een formaliteit. De overeenkomst geldt voor alle 170.000 mensen die werken bij winkels als C&A, Leen Bakker en Kwantum.

Onder de cao, die per 1 juli ingaat en geldt tot eind 2020, krijgen zij een loonsverhoging van ruim 1 procent. Dat loon stijgt vervolgens elk half jaar mee met de procentuele stijging van het minimumloon. Een ander belangrijk onderdeel dat de bonden en werkgevers zijn overeengekomen, is dat werknemers vanaf 2020 een eigen zogenoemde leerrekening krijgen. De werkgever stort daar elk jaar 150 euro op dat gebruikt kan worden voor scholing.

‘Stelletje zielenpoten’

Hoewel CNV in een reactie zegt dat het “trots” is op de nieuwe cao, noemt FNV in het Financieele Dagblad de loonstijging van 1 procent “lachwekkend”. Sectorhoofd Mari Martens van FNV Handel: “Wat een stelletje zielenpoten eerste klas. Als je als ondernemer in deze tijd nog geen geld kunt verdienen, sluit de tent dan maar.”

De bond eist een verhoging van 3,5 procent. In de meeste andere dit jaar afgesproken cao’s zijn de loonstijgingen hoger (rijksambtenaren: +7 procent, onderwijs: +2,5 procent).

De bonden en werkgever verklaren de geringe stijging door de penibele staat waar de detailhandel momenteel in verkeert. Door onder meer de hevige concurrentie van online winkels viel de afgelopen jaren de ene na de andere modeketen om, deze week nog Men at Work. Blokker Holding draaide dit jaar een recordverlies.

Het komt steeds vaker voor dat vakbond FNV niet deelneemt aan een afgesloten cao. Eerder gebeurde het bij de cao voor horecapersoneel. Ook met Jumbo kon het geen afspraken maken.

Als FNV een cao niet ondertekent heeft dat geen invloed op zijn leden die in die sector werken. Een cao geldt voor een hele sector, of de vakbond waarbij je aangesloten bent het nou onderschrijft of niet.