Mogelijk klantgegevens gelekt bij Britse tak Ticketmaster

Bij concertkaartensite Ticketmaster zijn mogelijk via een datalek klantgegevens in handen gevallen van buitenstaanders. Het bedrijf bracht Nederlandse klanten donderdagmorgen met een e-mail op de hoogte, maar gaat ervan uit dat alleen Britse klanten getroffen zijn. De site vraagt gebruikers uit andere landen “uit voorzorg” om hun wachtwoorden te veranderen.

Persbureau Reuters meldt op basis van een bron die bekend is met de zaak dat hoogstens 40.000 gebruikers in het Verenigd Koninkrijk slachtoffer zijn van het lek. Ticketmaster zelf zegt dat minder dan 5 procent van het complete wereldwijde klantenbestand “beïnvloed” is. Al die mensen hebben tussen februari en nu kaartjes besteld via Ticketmaster. Niet duidelijk is of hun gegevens ook echt gelekt zijn. Ticketmaster is niet bereikbaar voor commentaar.

Wachtwoorden

Het gaat volgens Ticketmaster om een lek in websiteonderdeel dat beheerd werd door een extern bedrijf. Daardoor konden derden de namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, betalingsgegevens en wachtwoorden van klanten inzien. Het Amerikaanse ticketbedrijf ontdekte het lek naar eigen zeggen afgelopen zaterdag. Het websiteonderdeel in kwestie is inmiddels uitgeschakeld.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wilde donderdagmorgen niet zeggen of Ticketmaster melding heeft gemaakt van het datalek. De privacywaakhond doet nooit uitlatingen over individuele zaken. Bedrijven zijn sinds 2016 verplicht om grote lekken van persoonsgegevens te melden. Doen ze dat niet, dan kunnen ze een boete krijgen van ruim acht ton of 10 procent van de jaaromzet. Vorig jaar kreeg de AP ruim 10.000 meldingen binnen, twee keer zo veel als in 2016.