‘Meer dan 20 burgerdoden bij bombardementen in het zuidwesten van Syrië’

Bij Russische bombardementen in het zuidwesten van Syrië zijn donderdag volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) meer dan twintig burgers om het leven gekomen. Dat zou het de meest dodelijke dag maken het regime van president Assad, gesteund door de Russen, eerder deze maand begon met een offensief tegen rebellen van het Vrije Syrische Leger (FSA) in de regio Deraa. Rusland heeft de luchtaanvallen niet bevestigd.

Volgens het Syrisch Observatorium worden de Russische bombardementen uitgevoerd op dichtbevolkte plekken. Minstens zeventien slachtoffers zouden donderdag in een schuilkelder zijn omgekomen in het plaatsje Al Musayfrah. Afgelopen week zouden in totaal zo’n negentig burgers om het leven zijn gekomen.

In het gebied, aan de grens met Jordanië en de door Israël bezette Golanhoogten, was sinds juli een zogeheten de-escalatie-overeenkomst van kracht die ook gesteund werd door de Verenigde Staten. Een vertegenwoordiger van de Syrische oppositie heeft de “Amerikaanse stilte” over het verbreken van de deal veroordeeld, meldt persbureau Reuters.

President Poetin zei donderdag dat Russische troepen op dit moment terugtrekken uit Syrië. De afgelopen dagen zouden dertien gevechtsvliegtuigen, veertien helikopters en meer dan duizend militairen vertrokken zijn.

Lees meer over de crisis aan de grens met Jordanië: Tienduizenden vluchtelingen in de knel in Zuid-Syrië

Humanitaire crisis

Nu president Assad zijn grip op andere belangrijke regio’s heeft verzekerd, richt hij zijn pijlen op het zuiden. Hulporganisaties vrezen dat het offensief van het Syrische regime een nieuwe humanitaire crisis zal veroorzaken en vragen Jordanië om de grens open te stellen voor vluchtelingen.

In totaal wonen volgens de VN ongeveer 750.000 burgers in de regio. Zo’n 45.000 zouden inmiddels al zijn ontheemd, onder wie zo’n 20.000 kinderen. Het merendeel is gevlucht naar de grens met Jordanië.

Escort uit Libanon naar Syrië

In de tussentijd worden ten noorden van Damascus zo’n vierhonderd Syrische vluchtelingen vanuit de Libanese regio Arsal terug naar Syrië geëscorteerd. Het gaat om een gemeenschappelijke actie van het Syrische regime en Libanese autoriteiten. Na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog vluchtten ongeveer een miljoen Syriërs naar Libanon, wat een zware tol eiste op het buurland en leidde tot spanningen tussen Libanezen en Syriërs.

Lees de column van onze Midden-Oosten expert Carolien Roelants: Kunnen die Syriërs eigenlijk niet terug naar hun land?