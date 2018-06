Jinek en de klimaatwet: soms gaat de planeet voor de talkshow

Vier hele politici samen aan tafel bij Jinek – dat zie je zelden als er geen verkiezingen in zicht zijn. Maar woensdagavond viel er wat te vieren. Het ging niet om de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal, al gaf Jesse Klaver toe dat hij zo hard had staan juichen bij de goals van Zuid-Korea dat zijn fractiegenoten waren komen kijken of alles wel in orde was.

Met Klaver waren Gert-Jan Segers, Alexander Pechtold en Lodewijk Asscher naar de studio gekomen, om te vieren dat de nieuwe door zeven partijen gesteunde klimaatwet was rondgekomen. Kennelijk schamen CDA en VVD zich een beetje voor hun steun, want zij schitterden door afwezigheid. Ook de SP ontbrak.

Maar ander politiek nieuws moest éérst besproken worden. Daarvoor had verslaggever Jaïr Ferwerda het D66-confettikanon (ja, ja) op het Binnenhof links laten liggen. Hij had zich verschanst in de Stopera, waar de Amsterdamse gemeenteraad vergaderde over de voordracht van de nieuwe burgemeester.

Ferwerda is een ironische verslaggever aan wie je om niet helemaal duidelijke redenen geen hekel krijgt. Hij gooide een glas water over de stukken van een wethouder, informeerde naar wat er te eten was (soep) en vroeg zich af waarom hij dat had gevraagd. Hij kreeg geen antwoord op zijn vraag aan raadslid Sylvana Simons wat zij van Femke Halsema vond.

Klaver en Asscher zongen later in de studio de lof van Halsema, zonder dat Eva Jinek er veel voor voelde om de voordracht kritisch tegen het licht te houden – wat eerder bij Nieuwsuur wel was gebeurd.

Vier klimaatsoldaten

Jinek leek niet de illusie te hebben dat ze de vier klimaatsoldaten aan haar tafel uit elkaar zou kunnen spelen. Nadat ze heren in verwarring had gebracht met de vraag wie de ‘liefste’ onderhandelaar was geweest, hamerde ze vooral op de haalbaarheid van de plannen. Wat was de sanctie als de reductie van CO2-uitstoot niet wordt gehaald? Schaamte, antwoordde Segers – een fraai christelijk antwoord.

Pechtold vond de insteek van de presentator wel erg negatief, Jinek riposteerde dat ze begaan was met de zaak: „Ik krijg een kind.” Echt polemisch werd het niet, hier zaten politici die de handen ineen hebben geslagen om een probleem op te lossen. Dat is geen sprankelend tv-materiaal, maar soms gaat de planeet voor de talkshow. Het liet wel zien hoe breed de consensus over de noodzaak van klimaatpolitiek inmiddels is.

Een beetje onenigheid was er alleen over de 3,5 tot 5,5 miljard die de maatregelen moeten gaan kosten. Asscher hamerde op een ‘eerlijke verdeling’, Pechtold haastte zich om een lans te breken voor de inspanningen van het bedrijfsleven.

Ook als ze te gast zijn omdat ze het eens zijn, ben je geneigd te kijken welke partijleider er het gunstigst vanaf komt. Dat was woensdagavond Klaver. De GroenLinksleider speelde een thuiswedstrijd door het onderwerp en had bovendien de beste plaats aan tafel gekregen, aan Jineks rechterhand. Het gaf hem de gelegenheid tot onderonsjes met de presentator. Toen Jinek plaagde dat Klaver nog niet geboren was bij de oprichting van GroenLinks, zei hij snel dat hij destijds „echt al drie” was.

Nu oogde Klaver daadwerkelijk zeer opgetogen wegens de wet (of toch gewoon wegens de nederlaag van Duitsland tegen Zuid-Korea). „Heel tof”, noemde hij het resultaat. „Heel tof, maar ook intellectueel uitdagend”, nuanceerde Eva Jinek. „Hou dat vast, Jesse!”