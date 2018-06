Ingreep bij Binnenlandse Zaken wegens relatie in top

Een liefdesrelatie in de ambtelijke top leidt tot een ingreep in de organisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) vond de affaire van dusdanig belang dat hij de Tweede Kamer erover informeerde.

Het Bureau ICT-Toetsing (BIT), dat kijkt naar de haalbaarheid van ICT-projecten van de overheid, wordt tijdelijk onder een andere ambtelijke dienst geplaatst. Aanleiding is dat de directeur van de ICT-dienst waar het BIT nu onder valt, een relatie heeft met het hoofd van het BIT. Zij hebben twee weken geleden gemeld dat zij sinds begin 2018 een relatie hebben. Door de reorganisatie zullen de twee topambtenaren niet meer met elkaar in een gezagsverhouding staan.

Knops heeft nu ingegrepen omdat hij „een relatie tussen een leidinggevende en ondergeschikte conform de geldende gedragscode onwenselijk acht”, schreef hij woensdag aan de Kamer. In de Gedragscode Integriteit Rijk staat dat ambtenaren een relatie moeten melden als deze een „integriteitsrisico” kan vormen of „de schijn van bevoordeling” kan ontstaan.

Hoewel de melding volgens Knops niets te maken heeft met de recente affaire in de top van het OM, waarover NRC onlangs berichtte, is de timing toch opmerkelijk. Ook GroenLinks raakte recentelijk in opspraak nadat een Kamerlid en de partijvoorzitter een heimelijke affaire bleken te hebben. Beiden traden af.

Al langer kritiek op BIT

Het BIT ligt al langer onder vuur omdat het niet goed zou functioneren. Zo uitte een commissie die het mislukken van modernisering van het bevolkingsregister onderzocht kritiek op de rol die het BIT als toezichthouder speelde. Door het mislukken van het project ging ruim 100 miljoen euro verloren.

De commissie sprak in een rapport ook over een „schijn van beïnvloeding van de ambtelijke top van het ministerie van BZK van BIT-adviezen”. Knops neemt voor het einde van het jaar een besluit of het BIT onderdeel blijft van zijn ministerie of daarvan wordt losgemaakt.