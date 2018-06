Hof VS wordt weer conservatiever

Door de pensionering van de Amerikaanse opperrechter Anthony Kennedy kan president Donald Trump voor de tweede maal een rechter benoemen aan het Hooggerechtshof – en daarmee het hoogste rechtscollege van de Verenigde Staten een doorslaggevende conservatieve meerderheid bezorgen.

De 81-jarige Kennedy, een cruciale rechter die afgelopen jaren vaak de doorslag gaf in zaken waarover conservatieve en progressieve rechters van oordeel verschilden, kondigde zijn vertrek woensdag aan. Zijn pensionering gaat 31 juli in.

Kennedy, met ruim dertig jaar de langstzittende opperrechter, speelde een sleutelrol bij een reeks belangrijke zaken, waaronder uitspraken op het gebied van abortus, homorechten en campagnefinanciering. Hoewel hij in 1987 werd benoemd door de toenmalige Republikeinse president Ronald Reagan, ontpopte Kennedy zich tot een gematigd conservatieve opperrechter, die het recht op abortus over het algemeen steunde. Hij bezorgde zelfs met enige regelmaat de progressieve vleugel van het hof een meerderheid. Drie jaar geleden gaf zijn stem de doorslag bij de uitspraak waarmee het homohuwelijk in het hele land werd gelegaliseerd; Kennedy schreef die uitspraak, die het Hooggerechtshof nam met 5 tegen 4.

Aan de andere kant had Kennedy een sleutelrol bij de rechtszaak tussen presidentskandidaten Al Gore en George W. Bush na de omstreden verkiezingen van 2000. Het Hooggerechtshof oordeelde toen in het voordeel van Bush, en kende hem daarmee de overwinning toe.

Zonder de gematigde Kennedy in het midden bestaat het negenkoppige hof uit vier conservatieve rechters, benoemd door de Republikeinse presidenten George Bush sr, George W. Bush en Trump, en vier progressieve rechters, benoemd door de Democraten Bill Clinton en Barack Obama.

De voordracht van een conservatieve opperrechter door Trump belooft een felle strijd te ontketenen met Democraten over de toekomst van het Hooggerechtshof. Een solide conservatieve meerderheid aan het hof kan de komende jaren vergaande gevolgen hebben op terreinen als abortus en vuurwapenbezit. Hoewel niet wordt verwacht dat het Hooggerechtshof abortus op korte termijn zal verbieden, bestaat volgens waarnemers de kans dat het recht op abortus door een conservatiever hof aan banden wordt gelegd.

Lees ook: Hoe Trump de rechterlijke macht naar zijn hand zet

Trump prees Kennedy woensdag direct na zijn aankondiging als „een spectaculaire man” met „enorme visie en een enorm hart”. Hij zei „onmiddellijk” het proces te zullen starten om een opvolger aan te wijzen. De president heeft al één opperrechter benoemd: de conservatief Neil Gorsuch. Naar verwachting zal Trump binnen enkele weken een opvolger voor Kennedy voordragen. Hij of zij moet worden goedgekeurd door de Senaat, waar de Republikeinen een uiterst krappe meerderheid hebben van 51 van de honderd zetels. Het Witte Huis heeft een lijst met 25 kandidaten, onder wie enkele rechters die werden overwogen voordat Gorsuch werd benoemd, zoals Thomas Hardiman uit Pennsylvania en William Pryor uit Alabama.

Over het vertrek van Kennedy werd al enige tijd gespeculeerd. Dinsdag sloot hij zich aan bij de krappe meerderheid die het inreisverbod van Trump voor inwoners uit een aantal overwegend islamitische landen goedkeurde. Kennedy schreef dat hoewel die maatregel naar zijn mening binnen de bevoegdheden van de president past, hij bedenkingen had bij de motieven van Trump.