Het is zomer, tijd voor een literaire inhaalslag (en zo pak je dat aan)

Wie niet bekend is met de literaire klassiekers mist veel. Filmmakers, game-ontwikkelaars en journalisten verwijzen nogal eens naar de grote auteurs en hun werken. In The Simpsons discussiëren Homer en Lisa over de boodschap van Moby Dick („Be yourself” volgens Homer), in de film Fight Club wordt Ernest Hemingway als ideale tegenstander in een vechtpartij genoemd. In de snelle dialogen van series als House of Cards of Billions vliegen de verwijzingen je om de oren. In de game Dishonored is een heel level gebaseerd op een verhaal van Edgar Allan Poe. Die verwijzing moet je maar net herkennen.

Een inhaalslag was nodig. Maar waar begin je? Op internet zijn tal van lijstjes te vinden met 100 boeken die je gelezen moet hebben. Maar ik heb al die lijstjes terzijde gelegd: lezen moet geen huiswerk worden. Ik maakte een Google-document aan en schreef bij elke verwijzing naar een klassieker in series, films of artikelen de auteur en/of boektitel op. Dus na Fight Club begon ik in En de zon gaat op van Ernest Hemingway. Door de krantenkop ‘Liefde in tijden van Tinder’ las ik de klassieker van Gabriel García Márquez, Liefde in tijden van cholera. Beide boeken zijn trouwens door de setting in respectievelijk Spanje en Colombia typische klassiekers om in de zomer te lezen.

Nog meer boekentips vind je hier: Zeg naar welk land u op vakantie gaat, en wij zeggen welke boeken bij dat land passen.

Toen ik las over Orwelliaanse praktijken in China, las ik 1984 van George Orwell en een verhaal over kafkaëske bureaucratie in Brussel was reden om eens iets van Kafka te lezen, ik begon bij De gedaanteverwisseling. Dankzij de serie Mad Men staat nu Op weg van Jack Kerouac in de kast. Door op deze manier de klassiekers in te halen lees je tijdloze boeken én je ervaring van films of series wordt rijker, je leert de verwijzingen begrijpen. Zo bleek Moby Dick van Herman Melville helemaal niet over jezelf zijn te gaan.

Vraag literatuurkenners in je omgeving om tips (na het lezen heb je meteen iemand om mee na te praten) en je hebt zo je eigen bingelijst voor deze zomer bij elkaar.

Begin hiermee: En de zon gaat op, Ernest Hemingway, 1926 | Liefde in tijden van cholera, Gabriel García Márquez, 1985 | 1984, George Orwell, 1949