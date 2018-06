Hema laat tijdsplan verkoop los

Op vragen over de verkoop van Hema gaf topman Tjeerd Jegen de afgelopen maanden steevast hetzelfde antwoord. „Zolang dat proces loopt, doen wij geen inhoudelijke mededelingen.” De buitenwereld moest nog even geduld hebben, stelde Jegen dit voorjaar bij presentatie van de jaarcijfers. „Het duurt nog tot de zomer voor we met een update komen.”

Inmiddels is de zomer aangebroken, maar nieuws over het verkoopproces is er nog altijd niet. De presentatie van de eerstekwartaalcijfers, deze donderdag, was daarvoor een logisch moment geweest. In de resultaten, die beter waren dan in de eerste maanden van vorig jaar, houdt de winkelketen het echter op de tot dusver gecommuniceerde boodschap.

Wel voegt de Hema (11.000 werknemers, 1,2 miljard euro omzet) daar nu een nuance aan toe. Ook over „de tijdsduur” van het verkoopproces worden niet langer mededelingen gedaan. De enige indicatie die Hema tot dusver gaf, is daarmee van tafel.

Koper gezocht

De eigenaar van Hema, de Britse investeringsmaatschappij Lion Capital, zoekt al langer naar een koper voor het bedrijf. Eind september werd bekend dat Lion de bankiers van Credit Suisse had gevraagd om de „strategische opties” voor Hema te onderzoeken. Tot de mogelijkheden behoorden een verkoop, een beursgang of een langer verblijf in Britse handen.

Lees ook: Het is nu officieel: Hema staat te koop

Dat proces verloopt vooralsnog moeizaam. Eind vorig jaar meldde Het Financieele Dagblad dat twee partijen interesse hadden getoond in het bedrijf, maar zij haakten dit voorjaar af. Kort daarop diende zich een nieuwe koper aan: Core Equity, een jonge investeringsmaatschappij uit Brussel. Ook dat mislukte, volgens ingewijden op een moment dat beide partijen op een haar na akkoord waren over de verkoop. Een langlopend conflict tussen Hema en zijn franchisers zou Core Equity hebben afgeschrikt.

Voordeliger inkopen

Intussen werkt Hema hard aan het verbeteren van de resultaten: onder Jegen zet het bedrijf vol in op groei in het buitenland en een hogere verkoop via internet. In het eerste kwartaal bracht de winkelketen het verlies terug, van 12,4 naar 6 miljoen euro. Volgens topman Tjeerd Jegen is dat vooral omdat Hema voordeliger is gaan inkopen.

De omzet steeg met 2,8 procent op jaarbasis, naar 291,4 miljoen euro. Dat komt vooral doordat Hema meer winkels heeft dan een jaar geleden. Alleen al in het eerste kwartaal opende de winkelketen negen nieuwe vestigingen, in onder meer Duitsland, Oostenrijk en Spanje. In de winkels die vorig jaar ook al open waren, nam de omzet juist met 1,1 procent af. Dat is het gevolg van het slechte weer, zegt Jegen. Daardoor kwamen er minder klanten in de winkel dan gebruikelijk.

Lees ook: Hema ‘nieuwe stijl’ verkoopt beter