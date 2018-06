‘Halszaak’ migratie bepaalt lot van EU

Het migratievraagstuk is „een halszaak” die de EU kan maken of breken. Dat heeft bondskanselier Angela Merkel donderdag gezegd in de aanloop naar een cruciale EU-top in Brussel. Ook volgens premier Rutte dringt de tijd. De instroom van migranten vanuit Noord-Afrika is nu weliswaar laag, maar „we staan niet klaar mochten de aantallen weer gaan stijgen”.

Sinds de vluchtelingencrisis van 2015, toen een miljoen migranten op chaotische wijze de EU binnenkwamen, wordt er gesproken over hervorming van het Europese asielsysteem, dat nu vaak nog langs nationale lijnen is georganiseerd. Merkel is door het dossier in grote politieke problemen geraakt: haar Beierse coalitiepartner CSU wil onder druk van populisten een harder beleid voeren, desnoods buiten de EU om. Merkel vreest een domino-effect als landen eigenhandig beleid gaat voeren.

Veel EU-leiders willen dat er meer nadruk komt op opvang in Noord-Afrika zelf, onder meer met ‘ontschepingsplatforms’. Dit idee van Europees ‘president’ Donald Tusk ligt gevoelig, maar hijzelf ziet het als een medicijn tegen populisme. „Sommigen denken dat ik te hard ben in mijn voorstellen, maar geloof me: als we het hier niet over eens worden, dan komen er pas echt harde voorstellen van echte tough guys”, zei hij.

Neokoloniaal

Merkel is niet tegen zulke platforms, maar zei donderdag wel dat er niet alleen „óver maar ook mét Afrikaanse landen gesproken moet worden”. Volgens haar moet de EU aan Afrika tonen dat „waarden en multilaterale samenwerking” leidend zijn. Gebeurt dat niet dan zal „niemand meer geloven in het waardensysteem, dat ons zo sterk heeft gemaakt”. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie waarschuwde voor een „neokoloniale” toon richting Afrika.

Rutte pleitte donderdag voor „een en-en-en-beleid”, met zowel aandacht voor buitengrenzen, binnengrenzen en het asielbeleid binnen de EU. Maar hij zei ook dat op korte termijn „de primaire instroom vanuit Afrika moet worden ingedamd”, door deals te gaan maken met Noord-Afrikaanse landen, in de geest van de Europese afspraken met Turkije uit 2016. Hij verwacht dat ook Oost-Europese landen bereid zullen zijn om solidair mee te helpen bij de opvang, zodra de EU kan „uitstralen” dat het de instroom beheerst.

In Brussel klonk veel ergernis over de dreigementen van Merkels coalitiepartner. De Belgische vicepremier Kris Peeters, die net als de CSU tot het christendemocratische kamp behoort, riep iedereen op „het hoofd koel te houden” en verwijt populisten over de rug van migranten electorale winst te willen boeken. De Luxemburgse premier Xavier Bettel sprak de verwachting uit dat er geen alomvattend akkoord zal worden bereikt op deze top, maar haalde hard uit naar de CSU. „Het niet zo kan zijn, dat een of andere Beierse partij besluit hoe Europa functioneert”, zei Bettel.

Tijdens een voorbereidende minitop afgelopen zondag werd al duidelijk dat Merkel rekening houdt met „bilaterale akkoorden” als er geen EU-brede deal mogelijk blijkt te zijn.