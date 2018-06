Googles AI-assistent zegt nu eerlijk ‘ik ben een robot’

„Hi. Ik ben de Google-assistent die een afspraak wil maken voor een klant!” In de nieuwe promotievideo van Googles zeer geavanceerde nieuwe digitale assistent Duplex heeft het bedrijf duidelijk geleerd van een blunder bij de eerste demonstratie in mei. De robot, die zelfstandig restaurants en kapsalons kan bellen voor het inplannen van een afspraak, vertelt de persoon aan de andere kant van de lijn nu toch maar eerlijk dat hij een robot is. Dat was Google eerst glad vergeten in te programmeren.

In de eerste publieke demonstratie van Duplex bij een Google-conferentie in mei leken degenen aan de andere kant van de lijn te denken dat ze met een echt persoon spraken. Dat in combinatie met het feit dat Google zijn assistent zó heeft geprogrammeerd dat hij heel menselijk klinkt omdat hij natuurlijke pauzes laat vallen en zelfs ‘uh’, en ‘ehh’ zegt, zorgde voor een storm van kritiek.

In tijden van fake news en andere digitale manipulatie was dat zeer ongevoelig van Google, vonden critici. „Silicon Valley is moreel verloren en heeft blijkbaar helemaal niets geleerd”, twitterde Harvard-onderzoeker en prominent technologiecriticus Zeynep Tufekci destijds. Het bedrijf heeft naar de kritiek geluisterd.

Geselecteerd Engelstalig publiek

Google gaat zijn nieuwe digitale assistent, die zich nu dus wel netjes voorstelt, deze zomer beschikbaar stellen voor een geselecteerd Engelstalig publiek. Het is nog niet bekend of en wanneer hij in het Nederlands beschikbaar zal worden.

Het is een behoorlijk indrukwekkende techniek, die een stuk verder lijkt te gaan dan huidige digitale assistenten zoals Amazons Alexa en Apples Siri.

Gebruikers kunnen tegen hun smartphone zeggen dat ze een afspraak of reservering willen maken bij een bepaalde horecagelegenheid. Duplex stelt de gebruiker daarna wat vragen over de details van de afspraak en geeft aan dat hij binnen 15 minuten laat weten of de afspraak gelukt is.

Vervolgens belt Duplex zelfstandig met het restaurant, de kapsalon of de nagelstudio en reageert op wedervragen als: ‘voor hoeveel personen?’ en ‘hoe laat?’. Duplex kan ook alternatieve tijdstippen voorstellen op basis van de agenda van de gebruiker als het restaurant of de kapsalon al vol zit.

Dat doet het systeem op een verbluffend menselijke manier. Amerikaanse technologiejournalisten die de assistent al even mochten uitproberen noemen Google Duplex ‘revolutionair’.

Enorme hoeveelheden spraakdata

Door de enorme hoeveelheden spraakdata die Google met deze techniek verzamelt, kan het bedrijf zijn AI-systemen verder voeden en verbeteren. Er is het bedrijf daarom veel aan gelegen om de techniek zo snel mogelijk op zoveel mogelijk smartphones te laten draaien, om de voorsprong op de concurrentie te behouden. Van digitale assistenten en automatische spraakherkenning wordt door de technogie-industrie veel verwacht.

De robot is overigens ook over het massaal verzamelen van de inhoud van telefoongesprekken eerlijker dan tijdens de eerste demo. Hij vertelt de toehoorder na zijn ontboezeming dat hij een robot is ook maar meteen: „Dit gesprek wordt opgenomen.”