Froome: ik heb het volste recht om van start te gaan

Froome opweg naar de ritwinst in de negentiende etappe van de Ronde van Italië. Met die solozege legde hij vorige maand de basis voor de eindzege. Foto Luk Benies/AFP

Chris Froome peinst er niet over om de Tour de France over te slaan. “Ik heb het volste recht om van start te gaan, en dat ga ik dan ook doen”, zegt de Britse wielrenner woensdag in een interview met tv-zender Sky Sports. Critici vinden het een slechte zaak dat Froome, die verwikkeld is in een mogelijke dopingaffaire, volgende week aan de start staat van de Franse wielerronde.

Vorige week riep vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault het Tourpeloton nog op om in staking te gaan als Froome meedoet. “Ik begrijp wel dat mensen bezorgd zijn om het imago van de sport”, zegt Froome daar woensdag over. “Maar ik kan zeggen dat ik niets verkeerd heb gedaan. Het zou me heel zwaar vallen om niet te starten terwijl ik weet dat ik niet fout zit.” Froome won de Tour al vier keer, waaronder vorig jaar.

Tijdens de Ronde van Spanje van vorig jaar vonden dopingcontroleurs in Froomes urine een veel te hoge concentratie van het anti-astmamiddel salbutamol. Hij werd niet meteen geschorst, omdat het gebruik van salbutamol in beperkte hoeveelheden is toegestaan. Froome, die volhoudt dat hij het middel gebruikte tegen benauwdheid, mag nu proberen aan te tonen dat er van vals spel geen sprake was.

Ronde van Italië

Terwijl het onderzoek loopt, mag hij gewoon aan wedstrijden blijven deelnemen. Vorige maand won Froome de Ronde van Italië. Hij verwacht niet dat die zege - en een eventuele eindoverwinning in de Tour - hem later zal worden afgenomen. “Ik weet dat ik niks heb gedaan en dat mag ik nu aantonen. Ik vertrouw erop dat ik aan het einde van dat proces van alle blaam zal zijn gezuiverd.”

Volgens Sky Sports heeft Froomes ploeg, Team Sky, bedreigingen ontvangen. De wielrenner zegt dat hij zich daar geen zorgen om maakt. “Er zijn altijd mensen geweest die niet blij met ons zijn.” Met mogelijk boegeroep of ander hinderlijk gedrag van toeschouwers rekent Froome wel af tijdens de wedstrijd, zegt hij. “Hopelijk verstoort het de koers niet.”

Onderzoekers van het Leidse medicijnenonderzoeksinstituut CHDR leverden vorige maand kritiek op de dopingbeschuldigingen aan het adres van Froome. Op basis van één urinemonster valt onmogelijk definitief te bepalen of Froome schuldig is of onschuldig, concluderen zij in een artikel. Bovendien is het de vraag of salbutamol - dat de hartslag verhoogt en de stofwisseling versnelt - wel een effectief dopingmiddel is voor duursporters zoals wielrenners.