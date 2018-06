‘Extreem drukke’ spits rond Rotterdam na ongeluk

Rond Rotterdam is donderdagavond sprake van “extreem drukke avondspits” onder meer na een ongeluk tussen meerdere voertuigen in de Heinenoordtunnel. Dat meldt Rijkswaterstaat. Reizigers wordt geadviseerd om de regio te mijden of anders vooral in de zuidelijke richting rekening te houden met “zeer ernstige vertraging”.

In de middag botste drie vrachtwagens en acht personenauto’s tegen elkaar in de tunnel. Vijf mensen raakten daarbij gewond, van wie er een naar het ziekenhuis gebracht moest worden. De Heinenoordtunnel was een aantal uren in beide richtingen dicht.

Richting Rotterdam is de weg weer open, maar de verwachting is dat de tunnel richten het zuiden enkele uren dichtblijft voor verder onderzoek en om de weg schoon te maken. Bestuurders wordt geadviseerd om te rijden, wat onder meer op de A15 richting Gorinchem en de A16 richting Breda voor veel vertraging zorgt.

“Aan de zuidkant van Rotterdam zijn de problemen het grootst, maar we zien het ook op de andere wegen rond de stad vastlopen”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegenover ANP.