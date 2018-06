Dubbele primeur voor Femke Halsema

Goedemorgen! GroenLinks levert met Halsema een kroon op het werk als lokale bestuurderspartij. De EU begint het koortsachtige overleg over grote migratieplannen. En verzekeraars mogen niet meer valsspelen van Bruins.

TERUG OP HET PLUCHE: Femke Halsema is terug op het politieke toneel. Ze wordt burgemeester van de hoofdstad en aanvoerder van een “kneiterlinks” college. Het maakt haar de eerste burgermoeder van Amsterdam en de eerste niet-PvdA’er in dit ambt sinds midden jaren veertig. Halsema staat bekend om haar uitgesproken mening. In haar politieke memoires Pluche beschrijft ze hoe ze in de beginjaren in de Tweede Kamer moeizaam leerde om minder overtuigd te zijn van haar eigen gelijk en te luisteren naar andere partijen. Nu moet ze nog verder uitgroeien tot een verbindend leider.

KLIMAATWET: Zeven partijen hielden gisteren een glunderende presentatie van de ambitieuze Klimaatwet. In 2050 moet er 95 procent reductie van broeikasgassen zijn ten opzichte van 1990. In 2050 moet ook de volledige elektriciteitsproductie zonder uitstoot van CO2 plaatsvinden. Nederland gaat van het vieze jongetje van Europa naar koploper, aldus D66’er Rob Jetten. Maar hoe dat praktisch allemaal moet, zal nog blijken. De politiek legt zichzelf in ieder geval geen boetes op als het niet lukt.

FORT EUROPA: De Europese migratietop begint vandaag in Brussel. Die staat onder grote spanning door de felle Italiaanse standpunten over migratie en de politieke crisis rond Angela Merkel. In aanloop naar de top is het ene na het andere plan erbij gehaald. De 28 EU-lidstaten praten bijvoorbeeld over EU-asielloketten in Noord-Afrika. En over regionale ‘ontschepingsplatforms’ in Noord-Afrika, waarnaar migranten veilig kunnen worden teruggebracht.

NEP-KORTING: Het is een spreekwoordelijke sigaar uit eigen doos. Mensen die korting krijgen op een collectieve zorgverzekering, krijgen vaak een fictief prijsvoordeel voorgeschoteld. Zorgverzekeraars verhogen simpelweg de premie en bieden dan een zogenaamde korting. Minister Bruno Bruins gaat dit trucje nu uitbannen en verplicht verzekeraars om meer openheid te geven over hoe ze aan hun prijzen komen.

WAT WIJ VOLGEN: De Tweede Kamer debatteert vanavond over het drama voor Maastrichtse vmbo-leerlingen. Ze konden fluiten naar hun diploma dankzij gerommel van het schoolbestuur. Hoe kon dit zo uit de hand lopen? Veel ouders hadden namelijk geklaagd de afgelopen jaren, wat vragen oproept over de rol van de inspectie. Minister Arie Slob heeft vast aangekondigd dat leerlingen tot 1 januari de tijd krijgen om hun diploma alsnog te halen. Het wordt nachtwerk voor Kamerleden, want het debat begint pas om 23 uur vanavond, waarschijnlijk door de uitpuilende agenda vlak voor het zomerreces.

Aanvulling (09:11u): Het debat over de vmbo-leerlingen is uitgesteld naar dinsdag

QUOTE VAN DE DAG:

“(Mee)besturen, van het klimaatbeleid of Amsterdam, vergt ook het vermogen om snel succes te weerstaan: om te investeren in relaties, in trage overreding, in structureel resultaat in plaats van het eigen ego.”

Columnist Tom-Jan Meeus kijkt naar de definitie van politiek succes. We letten op peilingen, maar letten we ook genoeg op veranderingen op de lange termijn?