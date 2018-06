De wereld is in de ban van het WK voetbal

De groepsfase van het WK voetbal in Rusland is achter de rug. De afgelopen twee weken keken over de hele wereld miljarden mensen naar de verrichtingen van Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar en alle andere spelers die in de poulewedstrijden in actie kwamen. Van New York tot Nagrig, van Rio tot Tokio. Voetbal is en blijft voor velen de populairste sport, het wereldkampioenschap het allerbelangrijkste toernooi.